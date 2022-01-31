В Україні з’явиться можливість розмитнення автомобіля онлайн за допомогою сервісу Дія. У Мінцифрі очікують, що функція стане доступною до кінця 2022 року.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він додав, що зараз над цим працює парламент, оскільки для запуску потрібні і законодавчі зміни. “Думаю, що до кінця цього року є шанс, що ми це зробимо”, – сказав Федоров.

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Відомо, що вся процедура розмитнення авто виконуватиметься в автоматичному режимі. Власник транспорту зможе через Дія отримати необхідні документи, подати їх в електронній формі, сплатити митні платежі та завершити оформлення в автоматичному режимі.

Цю довгоочікувану нагоду анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ще у травні 2021 року. Ще тоді він заявив, що подібні зміни помітно спростять цей тривалий процес і стануть поштовхом до реформи митниці.

Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифрі попрацювати над проектом, і вже в середині вересня 2021 року Кабмін ухвалив постанову для надання можливості розмитнення через Дія. Зміна в законі набула чинності з 2 грудня, і зараз ця функція перебуває на стадії тестування, а експеримент триватиме до 31 грудня 2023 року.