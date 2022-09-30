Обрушившийся на США ураган вымыл из гаража McLaren P1, который купили неделю назад. Владелец роскошного суперкара потерял и второй автомобиль из-за урагана «Иен».

Накануне в американском штате Флорида прошел ураган Иен, которому специалисты присудили четвертую категорию. Стихия разрушила десятки домов и повредила линии электропередачи. Многие американцы потеряли свое имущество, включая транспортные средства, забирал бурный потоп. Одним из пострадавших стал мужчина по имени Эрни, который всего неделю назад приобрел новый суперкар McLaren P1.

Эрни приобрел McLaren P1 в местном дилерском центре всего неделю назад, потратив почти миллион долларов. За это время у него почти не было возможности поездить на суперкаре. Во время урагана машину сначала почти полностью затопило, а затем вымыло из гаража. Владельцу оставалось лишь наблюдать, как дорогой суперкар уплывает в неизвестном направлении.