Обычные КМЗ Днепр-16 были переоборудованы под военные нужды

Украинские защитники получили специально переоборудованные мотоциклы с коляской для решения их нужд. Об этом пишет издание autoconsulting.com.ua.

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Военная техника была переоборудована на базе мотоциклов КМЗ Днепр-16 и будет служить на передовой для перевозки противотанковых расчетов и пулеметчиков.

Обычные КМЗ Днепр-16 были переоборудованы под военные нужды. Мотоциклы окрашены в военные цвета. На коляски установлены гранатометы.

Подчеркнем, что это уже не первый случай применения нестандартной техники на фронте. Ранее бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как они используют квадроциклы на передовой.