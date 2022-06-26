Мотоциклисты довольно часто ездят между полосами движения (рядами), чем нервируют некоторых автомобилистов. Попробуем разобраться, есть ли в таких действиях нарушения Правил дорожного движения и безопасно ли так ездить.

Украинские правила дорожного движения не содержат запрета на езду между полосами. Даже определение такого термина как "междурядья" в отечественных ПДД отсутствует.

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Отсутствие такого термина объяснить очень просто. Мотоциклист, двигающийся между машинами, фактически едет по одному из рядов. Желающих ехать прямо по линии разметки нет, ведь она достаточно скользкая.

Запрета на пребывание двух транспортных средств в одной размеченной полосе в Правилах дорожного движения нет. Ведь, как известно, что законом не запрещено, то разрешено. И прежде чем возмущаться, рекомендуем автомобилистам вспомнить, как они сами выстраиваются в пробках, когда ширина полосы позволяет двигаться в два ряда (обычно такой ширины бывает крайнее справа полоса, рассчитанная на автобусы и грузовики, или единственная на загородных дорогах). Вот вам и то же "междурядье".

Следовательно, с точки зрения Правил дорожного движения едущий между рядами мотоциклист ничего не нарушает. Но тут возникает вопрос, насколько безопасно ездить на мотоцикле между рядами и не приводит ли такая езда к авариям?

Важнейшим аспектом безопасной езды между рядами является скорость. Если мотоциклист двигается в потоке, это достаточно безопасно. А если гораздо быстрее потока, то риск повышается. Ведь водитель автомобиля часто может не увидеть мотоциклиста в слепой зоне зеркал заднего вида.

Также большое значение имеет внимательность участников движения, которые перестраиваются в другой ряд или просто объезжают неровности дороги. Если ДТП случается в полосе, по которой двигался автомобиль и мотоцикл, то полиция при оформлении чаще всего указывает на несоблюдение безопасного интервала. При этом в протоколе указывается пункт ПДД 13.3: При обгоне, опережении, объезде препятствия или встречном разъезде необходимо соблюдать безопасный интервал, чтобы не создавать опасности для дорожного движения.

Виновным в несоблюдении интервала может быть как автомобилист, так и мотоциклист, но на практике чаще всего протокол составляют на мотоциклиста.

Другое дело, когда автомобиль сменяет ряд (перестраивается), а его водитель не замечает мотоциклиста между рядами. Тогда виновным признают автомобилиста, не выполнившего ПДД пункт 10.3. В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.