Мотоциклісти досить часто їздять між смугами руху (рядами), чим нервують деяких автомобілістів. Спробуємо розібратись, чи є в таких діях порушення Правил дорожнього руху і чи безпечно так їздити.

Українські правила дорожнього руху не місять заборони на їзду між смугами. Навіть визначення такого терміну як “міжряддя” у вітчизняних ПДР відсутнє.

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Відсутність такого терміну пояснити дуже просто. Мотоцикліст, який рухається між машинами, фактично їде по одному з рядів. Охочих їхати прямо по лінії розмітки немає, адже вона досить слизька.

Заборони на перебування двох транспортних засобів в одній розміченій смузі у Правилах дорожнього руху немає. Адже, як відомо, що законом не заборонено, то дозволено. І перш ніж обурюватися, рекомендуємо автомобілістам згадати, як вони самі вишиковуються в пробках, коли ширина смуги дозволяє рухатися у два ряди (зазвичай такої ширини буває крайня справа смуга, розрахована на автобуси та вантажівки, або єдина на заміських дорогах). Ось вам і те саме “міжряддя”.

Отже, з точки зору Правил дорожнього руху мотоцикліст, який їде між рядами, нічого не порушує. Але тут виникає запитання, наскільки безпечно їздити на мотоциклі між рядами та чи не призводить така їзда до аварій?

Найважливішим аспектом безпечної їзди між рядів є швидкість. Якщо мотоцикліст рухається у потоці, це доволі безпечно. А якщо значно швидше потоку, то ризик підвищується. Адже водій автомобіля часто може не побачити мотоцикліста в “сліпій зоні” дзеркал заднього виду.

Також велике значення має уважність учасників руху, які перелаштовуються в інший ряд або просто об'їздять нерівності дороги. Якщо ДТП трапляється у тій смузі, по який рухався автомобіль і мотоцикл, то поліція при оформленні частіше за все вказує на недотримання безпечного інтервалу. При цьому в протоколі вказується пункт ПДР 13.3: Під час обгону, випередження, об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримуватись безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху.

Винним у недотриманні інтервалу може бути як автомобіліст, так і мотоцикліст, але на практиці частіше всього протокол складають на мотоцикліста.

Інша справа, коли автомобіль змінює ряд (перелаштовується), а його водій не помічає мотоцикліста між рядами. Тоді винним визнають автомобіліста, який не виконав ПДР пункт 10.3. У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися.