Співробітники лісової охорони ДП "Городнянське лісове господарство" отримали 19 новеньких мотоциклів Минск D4 125.

Мотоцикли білоруського виробництва підприємство придбало ще до повномасштабного вторгнення російських військ у лютому. За час окупації мотоцикли зібрали й підготували до роботи.

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Відтепер вони служитимуть лісівникам, збільшуючи мобільність й швидкість реагування лісової охорони на різноманітні передбачувані й не дуже ситуації.

Нині підприємство вже має 28 мотоциклів у розпорядженні лісівників, а це – додаткові можливості більше бувати у лісі, більше бачити й чути. А зважаючи на прикордонне положення лісгоспу – це додаткові “очі й вуха” на допомогу нашим військовим та прикордонникам.