Під час війни в Україні змінився лідер ринку вантажівок. Білоруський МАЗ виявився в аутсайдерах.

Як повідомляє Auto-Consulting, війна стрімко змінила ставлення українських споживачів до вибору вантажних автомобілів. Колишній лідер українського ринку – білоруський МАЗ перестав очолювати рейтинг популярності у споживачів ще у березні, а у квітні остаточно покинув групу лідерів, повідомляє Аutoconsulting.

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За даними AUTO-Consulting, ще у березні український ринок очолили вантажівки Ford. У квітні їм надавали перевагу вже 24% покупців. На другому місці у квітні були вантажівки Volvo, з результатом 19% ринку. А на третьому місці – MAN (12%). Також українські споживачі обирали IVECO (10%).

Загалом ринок вантажівок повною вагою понад 3,5 т у квітні скоротився на 67%, у порівнянні з квітнем 2021 року, але був кращим, ніж у березні. Попит на вантажну техніку в країні є, і майже всі дилери відновили продажі техніки. Зараз до України вже відновили і постачання нових партій вантажівок.