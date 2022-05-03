У переважній більшості країн світу ковідні обмеження вже скасовані, але Китай продовжує політику масового контролю. Під ці програми виділяються кошти у тому числі на розробку подібних транспортних засобів.

Robosweeper — це автономна вантажівка, призначена для очищення та дезінфекції доріг загального користування.

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Прибирання густонаселених районів може бути тягарем для муніципалітетів, але технології надали нам рішення. Robosweeper — це нова повністю електрична вантажівка без водія, розроблена WeRide та Yutong Group для очищення та дезінфекції доріг загального користування.

Як видно з його назви, Robosweeper може очищати дороги загального користування за допомогою функцій підмітання, дощування та дезінфекції, розпилення з боків і ззаду. Усе це звучить досить корисно після пандемії, коли Китай нещодавно впровадив одну з найбільш обмежувальних політик у світі з, ймовірно, недосяжною метою – нульовим числом випадків.

Автомобіль виглядає як автобус, який був переобладнаний як транспортний засіб для науково-фантастичного фільму. Однак це не концепція, а повністю функціональний, готовий до виробництва автомобіль. Сильно тоновані вікна приховують відсутність кабіни, оскільки всередині автомобіля немає водія . Датчики, що стирчать з кузова, забезпечують автономію 4 рівня, функцію, яка ще не була запропонована в серійних автомобілях.

Автопарк Robosweepers контролюється хмарною платформою. Car News China повідомляє, що всі зупинки для планування маршруту, нагляду та технічного обслуговування для заряджання, поповнення води та зливу стічних вод можуть бути завершені без людського втручання, покращуючи ефективність і безпеку.

Robosweeper не є першим автономним транспортним засобом WeRide, оскільки компанія вже представила Robotaxi (Dongfeng), Robovan (Jiangling Motors) і Robobus (Yutong). З іншого боку, Yutong має досвід у проектуванні та виробництві всіх видів автобусів, що робить його відповідним партнером для Robosweeper розміром з автобус.

Наприкінці цього місяця в Гуанчжоу готовий розпочати випробування флоту Robosweepers. Якщо все піде за планом, ми припускаємо, що компанія захоче поширити цю послугу на інші міста Китаю.