В подавляющем большинстве стран мира вредные ограничения уже отменены, но Китай продолжает политику массового контроля. Под эти программы выделяются средства в том числе для разработки подобных транспортных средств.

Robosweeper — это автономный грузовик, предназначенный для очистки и дезинфекции дорог общего пользования.

Читайте также: Какие дороги Киевщины убирают после боевых действий

Уборка густонаселенных районов может быть обузой для муниципалитетов, но технологии предоставили нам решение. Robosweeper — это новый полностью электрический грузовик без водителя, разработанный WeRide и Yutong Group для очистки и дезинфекции дорог общего пользования.

Как видно из его названия, Robosweeper может очищать дороги общего пользования с помощью функций подметания, дождевания и дезинфекции, распыления по бокам и сзади. Все это звучит довольно полезно после пандемии, когда Китай недавно внедрил одну из наиболее ограничительных политик в мире с, вероятно, недостижимой целью – нулевым числом случаев.

Автомобиль выглядит как автобус, переоборудованный как транспортное средство для научно-фантастического фильма. Однако это не концепция, а полностью функциональный, готовый к производству автомобиль. Сильно тонированные окна скрывают отсутствие кабины, поскольку внутри автомобиля нет водителя. Датчики, торчащие из кузова, обеспечивают автономию 4 уровня, функцию, которая еще не была предложена в серийных автомобилях.

Автопарк Robosweepers контролируется облачной платформой. Car News China сообщает, что все остановки для планирования маршрута, надзора и технического обслуживания для зарядки, пополнения воды и слива сточных вод могут быть завершены без человеческого вмешательства, улучшая эффективность и безопасность.

Robosweeper не является первым автономным транспортным средством WeRide, поскольку компания уже представила Robotaxi (Dongfeng), Robovan (Jiangling Motors) и Robobus (Yutong). С другой стороны, Yutong имеет опыт в проектировании и производстве всех видов автобусов, что делает его подходящим партнером для Robosweeper размером с автобус.

В конце этого месяца в Гуанчжоу готов приступить к испытаниям флота Robosweepers. Если все пойдет по плану, мы предполагаем, что компания хочет распространить эту услугу на другие города Китая.