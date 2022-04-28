Укравтодор начал убирать улицы поселка Горенка. Это уже шестой населенный пункт на Киевщине, где дорожники вместе с волонтерами и коммунальщиками ликвидируют последствия российской военной агрессии. От уничтоженной техники, деревьев и мусора убирают также Ирпень, Бучу, Бородянку, Гостомель и Ворзель. Всего очищено 234 км улиц и дорог.

186 км дорог убрано и расчищено, сообщает Укравтодор. В то же время, работы продолжаются и на основных маршрутах страны, и на дорогах территориального и регионального значения:

М-06 Киев – Чоп

М-07 Киев – Ковель – Ягодин

Р-30 Подъезд к г. Ирпеня

Р-02 Киев – Иванков – Овруч

Р-69 Киев – Вышгород – Десна

Т-10-01 Ворзель – Забуччя – /М-06/

Т-10-02 Демидов – Гостомель

Т-10-19 Феневичи – Бородянка – Макаров – Бышев

На всех освобожденных территориях, на дорогах и населенных пунктах дорожники работают только после тщательного разминирования. На 12 переправах движение восстановлено, еще 4 в процессе строительства.