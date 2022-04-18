Таинственный вырез в ландшафте Марса напоминает дорогу.

Если есть планета, которая является излюбленным местом для земных мечтателей о будущем, то это Марс. Наша соседка долгое время была центром творческих усилий писателей, философов, режиссеров, а теперь наконец компаний и организаций, которые способны реально достичь этого. К примеру, владельца Tesla Илона Маска.

Некоторые из этих мнимых будущих изображают Марс как следующую планету, которую займут люди. Они хотят построить города, создать инфраструктуру. Для этого они исследуют прошлое этого места, и некоторые видят следы древней цивилизации.

Кстати Можно ли ездить по Марсу обычным автомобилем?

На самом деле ученые доказали, что на Марсе когда-то была жидкая вода, то есть вполне возможно, что на нем тоже была жизнь. Могли ли они строить дороги? На фото, сделанном камерой HiRISE в 2020 году, изображен регион планеты к северу от Аони Монс в южном полушарии. Мы видим обычный равнинный рельеф, усеянный выступами.

Но при более детальном рассмотрении обнаруживается разрез в пейзаже, который проходит с юга на север. Что это: эрозия, разлом или след от падения метеорита? Некоторые смогли увидеть остатки какой-то древней дороги или тропы, по которой колесницы древних марсиан двигались, чтобы вести войну или торговлю.