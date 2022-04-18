Таємничий виріз у ландшафті Марсу нагадує дорогу.

Якщо є планета, яка є улюбленим місцем для земних мрійників про майбутнє, то це Марс. Наша сусідка довгий час була центром творчих зусиль письменників, філософів, режисерів, а тепер, нарешті, компаній та організацій, які здатні реально досягти цього. Наприклад, власника Tesla Ілона Маска.



Деякі з цих уявних майбутніх зображують Марс як наступну планету, яку займуть люди. Вони там хочуть збудувати міста, створити інфраструктуру. Задля цього вони досліджують минуле цього місця, і дехто бачить сліди давньої цивілізації.

До речі чи можна їздити по Марсу звичайним автомобілем?

Насправді вчені довели, що на Марсі колись була рідка вода, тобто цілком можливо, що на ньому також було життя. Чи могли вони будувати дороги? На фото, зроблене камерою HiRISE у 2020 році, зображений регіон планети на північ від Аонії Монс у південній півкулі. Ми бачимо звичайний рівнинний рельєф, усіяний виступами.

Але при детальнішому розгляді виявляється розріз у пейзажі, що проходить з півдня на північ. Що це: ерозія, розлом чи слід від падіння метеорита? Дехто зміг побачити залишки якоїсь стародавньої дороги чи стежки, по якій колісниці стародавніх марсіан рухалися, щоб вести війну або торгівлю.