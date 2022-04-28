Укравтодор розпочав прибирати вулиці селища Горенка. Це вже шостий населений пункт на Київщині, де дорожники разом з волонтерами та комунальниками ліквідовують наслідки російської військової агресії. Від знищеної техніки, дерев та сміття прибирають також Ірпінь, Бучу, Бородянку, Гостомель та Ворзель. Загалом очищено 234 км вулиць та доріг.

186 км доріг прибрано та розчищено, повідомляє Укравтодор. Водночас роботи продовжуються і на основних маршрутах країни, і на дорогах територіального та регіонального значення:

М-06 Київ -– Чоп

М-07 Київ – Ковель – Ягодин

Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня

Р-02 Київ – Іванків – Овруч

Р-69 Київ – Вишгород – Десна

Т-10-01 Ворзель – Забуччя – /М-06/

Т-10-02 Демидів – Гостомель

Т-10-19 Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів

На всіх звільнених територіях, на дорогах та в населених пунктах дорожники працюють лише після ретельного розмінування. На 12 переправах рух відновлено, ще 4 в процесі будівництва.

Нагадаємо, що на Марсі теж знайшли дорогу.