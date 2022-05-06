Во время войны в Украине сменился лидер рынка грузовиков. Белорусский МАЗ оказался в аутсайдерах.

Как сообщает Auto-Consulting, война стремительно изменила отношение украинских потребителей к выбору грузовых автомобилей. Бывший лидер украинского рынка – белорусский МАЗ перестал возглавлять рейтинг популярности среди потребителей еще в марте, а в апреле окончательно покинул группу лидеров, сообщает Аutoconsulting.

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По данным AUTO-Consulting, еще в марте украинский рынок возглавили грузовики Ford. В апреле их выбирали уже 24% покупателей. На втором месте в апреле находились грузовики Volvo, с результатом 19% рынка. А на третьем месте – MAN (12%). Также украинские потребители предпочитали IVECO (10%).

В целом рынок грузовиков полным весом более 3,5 т в апреле сократился на 67% по сравнению с апрелем 2021 года, но был лучше, чем в марте. Спрос на грузовую технику в стране есть, и почти все дилеры возобновили продажи техники. Сейчас в Украину уже возобновили и поставки новых партий грузовиков.