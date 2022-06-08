Сотрудники лесной охраны ГП "Городнянское лесное хозяйство" получили 19 новеньких мотоциклов Минск D4 125.

Мотоциклы белорусского производства предприятие приобрело еще до полномасштабного вторжения российских войск в феврале. За время оккупации мотоциклы собрали и подготовили к работе.

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Отныне они будут служить лесоводам, увеличивая мобильность и скорость реагирования лесной охраны на различные предполагаемые и не очень ситуации.

Сейчас предприятие уже имеет 28 мотоциклов в распоряжении лесоводов, а это – дополнительные возможности больше бывать в лесу, больше видеть и слышать. А учитывая пограничное положение лесхоза – это дополнительные “глаза и уши” на помощь нашим военным и пограничникам.