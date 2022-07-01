Звичайні КМЗ Дніпро-16 були переобладнані під військові потреби.

Українські захисники отримали спеціально переобладнані мотоцикли з коляскою для рішення їхніх потреб. Про це пише видання autoconsulting.com.ua.

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Військову техніка було переобладнано на базі мотоциклів КМЗ Дніпро-16 й будуть служити на передовій для перевезення протитанкових розрахунків та кулеметників. Мотоцикли пофарбовані у військові кольори. На коляски встановлені гранатомети.

Підкреслимо, що це вже не перший випадок застосування нестандартної техніки на фронті. Раніше бійці 93 бригади "Холодний Яр" показали, як вони використовують квадроцикли на передовій.