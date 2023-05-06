Желание прикоснуться к истории или просто разнообразить досуг часто приводит нас идее приобрести себе какой-нибудь ретротранспорт. Неплохой и вполне доступный вариант – купить для начала подержанный мотоцикл. Ретроэксперты "Авто 24" готовы дать на этот счет несколько советов.

Когда речь идет о такой тонкой материи, как ретротранспорт для души, трудно советовать что-то относительно конкретных моделей. У каждого поколения свои воспоминания, свои ассоциации с предметами прошлого. Но мы попытаемся просто описать несколько доступных транспортных средств с точки зрения историков техники, чтобы потенциальный ретроман имел больше исходных данных для правильного выбора. Конечно, мы выбрали модели, в известной степени знаковые именно для украинской истории.

Мотоцикл был поистине общедоступным транспортом, хотя не все модели можно было приобрести в ближайшем магазине.

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М-72 (1941 – 1960 гг.)

Созданный специально для армии, этот мотоцикл долгие годы был недостижимой мечтой для мирных граждан, ведь в свободную продажу он начал поступать только с 1955 г. Это был самый мощный мотоцикл своего времени (22 л.с.), тем более что благодаря боковому прицепу имел несравнимую с более легкими "одиночками" практичность .

Найти сегодня М-72 в подобном состоянии – не только результат долгих поисков, но и невероятное везение.

В разные периоды М-72 выпускался на семи заводах, но скорее всего вам попадется послевоенная машина производства киевского завода КМЗ (с 1951 г.) или Ирбитского завода. Наиболее редкие сегодня армейские версии М-72 имели дополнительное оборудование. По бокам корпуса коляски были крепления для сумок с боеприпасами и ЗИП, на ее “капоте” и на багажнике – кронштейны для вертлюга с пулеметом ДП. Кстати, эти элементы часто оказываются так называемыми новодельными.

Если приобрести достойный экземпляр М-72 вам не удается, присмотритесь к его преемнику, киевскому "колясычу" К-750. По конструкции и ощущениям на ходу они очень похожи, но "касик" был гораздо более распространен, найти и отреставрировать его будет проще.

Jawa 350/354 "Старушка" (1955 – 1959 гг.)

Образец мото-совершенства середины ХХ ст., причем – в общеевропейских масштабах. Этот невероятно стильный, комфортный и безотказный аппарат чешского производства, свободно продавался в Украине.

Jawa второго послевоенного семейства имели несколько поколений, в нашей стране все они получили прозвище "старушка" или "сливка". В самом деле очень интересный мотоцикл.

Честно говоря, в Украине мало кто различает "Явы" генерации 1955 - 1974 по отдельным моделям, и все они у нас имеют обобщенное название "Сливка" (за форму бака) или "Старушка" (за то, что старше более поздних моделей 350/634). Искать сегодня именно первую "сливку" модели 350/354 можно будет долго и без гарантий на успех, поэтому никто вас не осудит, если вы приобретете для начала "сливку"/"старушку" более поздних версий, образца 1962 или 1964 годов.

"Минск" М105 (1967 - 1971 гг.)

Если вы хотите действительно выглядеть оригиналом, заведите себе старенький "Минск" - это не Jawa и не МТ "Днепр", которые все хотят, все любят и которых можно увидеть с полдюжины на каждой ретровыставке. Модель М105 мы рекомендуем потому, что ее еще можно приобрести без особых проблем, как и запчасти к ней. Хотя более ранние “Минчаки” типа М1М или, скажем, М103, больше ценятся в тусовке ретроманов.

Все "Мински" были моделями начального уровня. Среди нынешних коллекционеров они не очень популярны, а когда-то поражали пользователей своей неприхотливостью.

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CZ 472.5 (1981 – 1985 гг.)

Это один из последних поставляемых в СССР "Чезетов" и одновременно - один из самых совершенных. Эта марка у нас всегда была как бы для гурманов, в первую очередь молодых: CZ этого поколения позиционировались как спортивные. Но большинство юношей мечтало о ”Яве”. Между тем при одном и том же двигателе CZ был более скоростным, и на скорости за 120 км/ч лучше держался на дороге. Это стало возможным за счет облегчения многих деталей, даже рама "Чезета" была не дуплексная, а одинарная. Кроме того, другой была компоновка – на 472.5 водитель сидел ближе к центру тяжести мотоцикла. А еще этот мотоцикл нельзя было доукомплектовать боковым прицепом, хотя молодежь это не особенно волновало.

"Чезеты" имели молодежный шарм даже на фоне всегда модных "Яв". Потому что при том же двигателе они были более легкими и имели иначе скомпонованную ходовую.

Если вам при поиске попадется "Чезет" другой, более ранней модели, тоже может брать – в наше время он будет более ценным. Но имейте в виду, что первые CZ из поставлявшихся в Союз внешне почти не отличались от современных им Jawa "сливка".

МТ-12 (1978 – 1986 гг.)

Это мотоцикл с двумя ведущими колесами – и этим все сказано. В те годы и обычный “Днепр” не всегда можно было купить без очереди, а полноприводный МТ так вообще мгновенно стал вожделенным предметом для всех мужчин, имевших то или иное отношение к передвижению по дикой природе.

МТ-12 уважали не только привод 3х2. В отличие от других "Днепров" у него был старый нижнеклапанный двигатель от К-750, более слабый (26 л.с.), но более надежный.

В большой степени это гражданский аналог специального военного мотоцикла МВ-750М, выпускавшегося в Киеве на КМЗ ограниченными сериями по заказу Министерства обороны. Еще одно большое отличие – нижнеклапанный 750-кубовый двигатель. Этот старомодный агрегат прекратили ставить на гражданские модели еще в 1968-м, но его сохранили в производстве именно для армейских версий – из-за неприхотливости и гибкой тягово-скоростной характеристики, приспособленной для длительного движения тяжелыми дорогами.

В разные годы Днепры 3х2 комплектовались приводом коляски с дифференциалом, дифференциалом с блокировкой и с жестким подключением.

В продаже МТ-12 попадаются, но приготовьтесь, что он потребует замены многих деталей, ведь “Днепры” в ту пору не отличались высоким качеством.

Рекомендация "Авто 24"

Если вам хочется иметь старый мотоцикл не только как коллекционную вещь, но и как средство передвижения (а такое вполне возможно), выбирайте более молодую модель, чтобы было проще искать запчасти. Их понадобится гораздо больше, чем для экземпляра под музейное хранение. Но если для вас на первом месте именно редкость мотоцикла, не торопитесь с покупкой – настойчиво ищите что-нибудь максимальное старое и в то же время в максимально комплектном состоянии. У такого варианта владения есть еще один плюс: если байк не будет часто показываться на дорогах общего пользования, вам не будет иметь принципиальное значение наличие на него официальных бумаг. А именно документы – одна из самых больших проблем при покупке старого мотоцикла.

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