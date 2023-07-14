Сегмент мототехніки - єдиний на українському авторинку, в якому більшість угод складають продажі нових транспортних засобів

Пік мотосезону триває: за червень українці придбали 8,1 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 2,5% більше, ніж у травні-2023. Показник виявився найбільшим з липня 2021 року, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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Динаміка ринку мототехніки

Серед загальної кількості понад половину, тобто 57,4% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 4,7 тисячі штук. Таким чином, сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

На внутрішньому ринку уклали 2,7 тис. угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 33,1% від загальної кількості.

Лише 9,5% були імпортовані вживаними з-за кордону (773 шт.).



Динаміка продажів мотоциклів та мопедів в Україні протягом червня 2022 — червня 2023 років

Найпопулярніші мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку

Найпопулярнішими на внутрішньому ринку серед мототехніки у червні були Honda (16,1%), Yamaha (13,5%) та Suzuki (9,3%).

Серед моделей найпопулярнішою виявилася Loncin LX250 (53 шт.). На другому місці розмістилася Jawa 350 (51 шт.), а на третьому — Lifan LF200 (43 шт.).



Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку, червень 2023

Мотоцикли та мопеди, привезені з-за кордону

У червні з-за кордону найбільше привозили вживані Yamaha (34,8%), Honda (31,2%) та Suzuki (14,2%).

Серед моделей найбільший попит мали Yamaha Jog (120 шт.). На другому місці — Honda Dio (73 шт.). На третьому розмістилася Yamaha Gear (19 шт.).



Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди, імпортовані з-за кордону, червень 2023

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Нові мотоцикли та мопеди

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у червні лідерами стали бренди Lifan (15,7%), Musstang (14,5%) та Spark (9%).

Серед моделей першою став Musstang MT125 (314 шт.). Другу сходинку посів Lifan LF175 (263 шт.), а третю — Spark SP125C (234 шт.)



Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди, червень 2023