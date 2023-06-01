HD-камера, мікрофон, GPS, колонки та додаток. Шолом Forcite MK1S містить майже всі доступні на даний час технології.

Загальновизнані лідери з виробництва шоломів за великі гроші прийшли з Японії (Араї, Шої), Німеччини (Шуберт) і США (Белл). Наскільки ми можемо пам’ятати, австралійці не випустили на наш ринок ні шолома, ні тим більше кричущого, дорогого шолома.

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Це змінилося з Forcite MK1S, так званим «розумним шоломом». Він робить те, що виробники шоломів намагалися зробити, але не змогли: об’єднує низку підключених функцій зручності та безпеки в елегантну оболонку.

Зовні Forcite виділяється з корпусом з вуглецевого волокна T400, який може бути матовим або глянцевим. Всередину входить вологопоглинаючий пінопласт із завісою для підборіддя та шиєю для мінімізації шуму всередині. Крім того, є лінза Pinlock 120. Він захищає візор від запотівання. Візон кріпиться до шолома за допомогою швидкознімної тяги та фіксатора.

Найбільш очевидною технічною особливістю шолома є камера в області підборіддя за прозорою кришкою. Вона записує з ширококутною роздільною здатністю 1080p із максимальною швидкістю 60 кадрів на секунду, записуючи відео на SD-карту в шоломі. Кажуть, що датчик Sony IMX забезпечує хорошу роботу в умовах слабкого освітлення. Ми не впевнені, який датчик IMX використовується в шоломі, але маленьке сімейство мікросхем Sony представлено в мільйонах якісних смартфонів і відеореєстраторів.

Найкориснішою технічною функцією шолома може бути супровідна програма та інтеграція GPS у шолом. Forcite поставляється з невеликим трикутним пультом дистанційного керування, який кріпиться до керма та керує гучністю, камерою та навігацією. Після підключення пульта дистанційного керування до телефону та шолома можна ввести пункт призначення в GPS-програму Forcite. Світлодіодна смуга в основі отвору козирка забезпечує ті самі типи світлових сигналів, які деякі автовиробники вбудовують у салон автомобіля, щоб вийти за межі голосових сигналів. Червоний і зелений світлодіоди світяться, щоб забезпечити швидку вказівку майбутніх поворотів, а також небезпеки, як-от аварії, дорожній рух і перевищення швидкості .

Harmon-Kardon постачає 40-мм динамік, який відтворює всі вхідні звуки, такі як музика та покрокові вказівки, а також є подвійний мікрофон. Однак ця версія шолому не містить жодних функцій зв’язку між водієм, тому будь-який любитель групових поїздок повинен буде прикріпити додаткові пристрої. Компанія заявила, що веде переговори з компанією з виробництва екшн-камер щодо отримання камери 4K та інтегрованих комунікацій.

Оскільки все стосується техніки, шолом потрібно зарядити, щоб підключені функції працювали. Це робиться за допомогою кабелю USB, як і перегляд відео, підключивши телефон до шолома та переглядаючи його в додатку.

Forcite коштує 1099,99 доларів у Штатах і продається через мережу Tucker Powersports.