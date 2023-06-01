HD камера, микрофон, GPS, колонки и приложение. Шлем Forcite MK1S содержит почти все доступные в настоящее время технологии.

Общепризнанные лидеры по производству шлемов за большие деньги пришли из Японии (Араи, Шои), Германии (Шуберт) и США (Белл). Насколько мы можем помнить, австралийцы не выпустили на наш рынок ни один шлем, ни тем более кричащий, дорогой шлем.

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Это изменилось с Forcite MK1S, так называемым «умным шлемом». Он делает то, что производители шлемов пытались сделать, но не смогли: объединяет целый ряд подключенных функций удобства и безопасности в элегантную оболочку.

Снаружи Forcite выделяется с корпусом из углеродного волокна T400, который может быть матовым или глянцевым. Внутрь входит влагопоглощающий пенопласт с занавесом для подбородка и шеей для минимизации шума внутри. Кроме того, есть линза Pinlock 120. Он защищает узор от запотевания. Визор крепится к шлему с помощью быстросъемной тяги и фиксатора.

Наиболее очевидной технической особенностью шлема является камера в подбородочной области за прозрачной крышкой. Она записывает происходящее впереди с широкоугольным разрешением 1080p с максимальной скоростью 60 кадров в секунду, записывая видео на SD-карту в шлеме. Говорят, что датчик Sony IMX обеспечивает хорошую работу при слабом освещении. Мы не уверены, какой датчик IMX используется в шлеме, но маленькое семейство микросхем Sony представлено в миллионах качественных смартфонов и видеорегистраторов.

Самой полезной технической функцией шлема может быть сопроводительная программа и интеграция GPS в шлем. Forcite поставляется с небольшим треугольным пультом дистанционного управления, который крепится к рулю и управляет громкостью, камерой и навигацией. После подключения пульта дистанционного управления к телефону и шлему можно ввести пункт назначения в программу GPS Forcite. Светодиодная полоса в основе отверстия козырька обеспечивает те же типы световых сигналов, которые некоторые автопроизводители встраивают в салон автомобиля, чтобы выйти за пределы голосовых сигналов. Красный и зеленый светодиоды светятся, чтобы обеспечить быстрое указание будущих поворотов, а также опасности, таких как аварии, дорожное движение и превышение скорости .

Harmon-Kardon поставляет 40-мм динамик, который воспроизводит все входящие звуки, такие как музыка и пошаговые указания, а также двойной микрофон. Однако эта версия шлема не содержит каких-либо функций связи между водителем, поэтому любой любитель групповых поездок должен будет прикрепить дополнительные устройства. Компания заявила, что ведет переговоры с компанией по производству экшн камер по получению камеры 4K и интегрированных коммуникаций.

Поскольку все касается техники, шлем необходимо зарядить, чтоб подключенные функции работали. Это делается с помощью кабеля USB, как и просмотр видео, подключив телефон к шлему и просматривая его в приложении.

Forcite стоит 1099,99 долларов в Штатах и продается по сети Tucker Powersports.