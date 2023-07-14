Сегмент мототехники – единственный на украинском авторынке, в котором большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств

Пик мотосезона продолжается: за июнь украинцы приобрели 8,1 тысячи мотоциклов и мопедов. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 2,5% больше, чем в мае-2023. Показатель оказался самым большим с июля 2021 года, утверждают в Институте исследований авторынка.

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Динамика рынка мототехники

Среди общего количества более половины, то есть 57,4% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 4,7 тысячи штук. Таким образом, сегмент мототехники остается единственным на украинском авторынке, где большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств.

На внутреннем рынке заключили 2,7 тыс. сделок купли-продажи мототехники, что составило 33,1% от общего количества.

Лишь 9,5% были импортированы подержанными из-за границы (773 шт.).



Динамика продаж мотоциклов и мопедов в Украине в течение июня 2022 - июня 2023 года

Самые популярные мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке

Самые популярные на внутреннем рынке среди мототехники в июне были Honda (16,1%), Yamaha (13,5%) и Suzuki (9,3%).

Среди моделей самой популярной оказалась Loncin LX250 (53 шт.). На втором месте разместилась Jawa 350 (51 шт.), а на третьем – Lifan LF200 (43 шт.).



Самые популярные б/у мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке, июнь 2023

Мотоциклы и мопеды, привезенные из-за границы

В июне из-за границы больше всего привозили подержанные Yamaha (34,8%), Honda (31,2%) и Suzuki (14,2%).

Среди моделей наибольший спрос имели Yamaha Jog (120 шт.). На втором месте – Honda Dio (73 шт.). На третьем разместилась Yamaha Gear (19 шт.).



Популярные б/у мотоциклы и мопеды, импортируемые из-за рубежа, июнь 2023

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Новые мотоциклы и мопеды

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в июне лидерами стали бренды Lifan (15,7%), Musstang (14,5%) и Spark (9%).

Среди моделей первой стал Musstang MT125 (314 шт.). Вторую строчку занял Lifan LF175 (263 шт.), а третью – Spark SP125C (234 шт.)



Новые мотоциклы и мопеды, июнь 2023