Похоже, многолетняя эпопея введения подушек безопасности в мотоциклетный сегмент подошла к логическому завершению: брендовые производители вскоре начнут серийно ставить этот атрибут на свои двухколесные машины.

Итальянская компания Piaggio намерена в ближайшее время показать оснащенные подушками безопасности скутеры. Информация уже пошла в среду конкурентов и может иметь продолжение у других производителей. Правда, пионерами в этой технологии итальянцев называть не стоит, поскольку тему давно ведет и добилась определенных успехов компания Honda.

Многие специализированные издания уверяют, что японцы уже 17 лет занимаются разработками мотоциклетных подушек безопасности, но это не соответствует действительности. Практически вдвое больше.

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На самом деле Honda начала свои исследования этого атрибута безопасности по активным краш-тестам и анализу еще в 1990 году. Она разработала первую в мире мотоциклетную подушку безопасности, пригодную для использования на серийном мотоцикле.

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Длинная дорога в серию

Технология разработки направлена на уменьшение травм головы и грудной клетки водителя мотоцикла во время лобовых столкновений с другими транспортными средствами, пешеходами, животными, объектами ландшафта или дорожной инфраструктуры. Этот атрибут в тестовых режимах годами исследовался на настоящих моделях мотоциклов, переделывался, совершенствовался. Однако выпуск серийного мотоцикла с подушкой безопасности Honda осуществила только в 2006 году, хотя на самом деле первой мотоциклетной подушке нынешним летом исполняется 33 года.

Правда, наработка японцев распространения не получила. Кстати, другие известные мотоциклетные бренды и аутсорсинговые компании по производству мотокомплектов и аксессуаров эту тему разрабатывали мало, хотя попытки были.

В свое время Yamaha загорелась идеей подушек безопасности, экспериментируя с ними в серии ASV. Фото: Yamaha

Крупнейший в мире поставщик автомобильных подушек безопасности Autoliv пошел по своему пути и теперь в партнерстве с упомянутой Piaggio переходит к массовому внедрению мотоциклетных подушек безопасности в серийные модели сначала скутеров, а теперь и мотоциклов.

Практически все разработчики этого атрибута столкнулись с общей проблемой. Если в современном автомобиле водитель имет позади спинку сиденья, к которой его мгновенно прижимает развернутая аварийная подушка и он как бы фиксируется в таком положении, то у мотоциклиста опорная поверхность позади отсутствует. Для решения этой проблемы упомянутая Honda в своей системе начала использовать ремни крепления подушки безопасности к раме для поддержки.

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И хотя сегодня на рынке есть только один "хондовский" серийный мотоцикл, оборудованный подушкой безопасности, эксперты прогнозируют в ближайшие несколько лет их массовое использование: технология оснащения мотоциклов этим атрибутом может стать обязательной нормой, а не исключением. Все идёт к тому, что мотоциклетные заводы обяжут это делать.

Подушка нам в помощь

Менеджеры вышеупомянутой Autoliv отмечают, что установка подушек безопасности на мотоциклы и скутеры станет жизненно важным шагом. Начавшееся осенью прошлого года сотрудничество с Piaggio в теме подушек безопасности для мотоциклов и скутеров уже вылилось в конкретный результат: трехколесный скутер Piaggio MP3 получил в зоне колен водителя подушки безопасности.

Этот трицикл имеет с лета прошлого года модернизированный двухцилиндровый 500-кубовый V-образный двигатель с мощностью 41 л.с. при 7250 об/мин и 46 Нм крутящего момента, его оснащение подушкой не случайно – сегодня это один из самых популярных трехколесных скутеров Европы и мира, тираж которых за 17 лет достиг более 230 000 единиц, считай, по 13,5 тысяч машин каждый год.

Трехколесный скутер Piaggio MP3 первым в линейке производителя получил подушки безопасности. Фото: Piaggio

Компания Autoliv на основании своей статистики сбыта подсчитала, что ее оборудование для безопасности на автомобильных транспортных средствах отводит примерно 35 000 смертей ежегодно. Теперь с появлением заказов на скутеры и мотоциклы производитель хочет увеличить это количество до 100 000 спасенных жизней ежегодно уже к 2030 году.

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Особой тайны по технологиям подушки безопасности Piaggio/Autoliv никто не делает. Там принцип работы схож с автомобильной системой: установленный блок использует газогенератор с химической реакцией, вызываемый электрическим сигналом в момент столкновения. Множество инертного газа заполняет мешок за доли секунды еще до того, как водителя по инерции бросит вперед.

Надуваясь вверх и в сторону водителя, этот мешок создает буферную зону для смягчения энергии столкновения, замедляя скорость инерционного броска водителя в сторону аварийной преграды. Это уменьшает повреждение уязвимых частей тела, особенно головы, шеи, грудной клетки.

В Европе большинство мотоциклетных травм происходит в нижней части тела: 98% байкеров выживают, но с травмами. Специальные мотоциклетные джинсы и куртки должны помочь, но пузырь безопасности не заменят. Фото: motorcycles.news



Восток и Запад в мототравмах контрастны

В своем исследовании мотоциклетных подушек безопасности Autoliv углубилась в три крупномасштабных исследования дорожно-транспортных происшествий, анализируя заметные отличия между авариями и травмами в разных частях света. Скажем, GIDAS (German In-Depth Accident Study) представляет несчастные случаи в состоятельных странах, где водители чаще носят хорошие комплекты безопасности и шлемы.

Те данные сравнили с результатами исследований CIDAS (Углубленное исследование аварий в Китае) и RASSI (Система выборки ДТП: Индия), которые показывают тип травм, полученных на рынках, где доминируют менее производительные мотоциклы и скутеры и относительно низкий уровень использования шлема.

Подушки безопасности на скутерах менее проблемны, чем на спортивных мотоциклах, где водитель наклоняется вперед. Фото: Autoliv

Рассматривая аварии на мотоциклах от "от серьезных до смертельных" при столкновениях с другими транспортными средствами, эксперты зафиксировали поразительные географические отличия.

Вот дальше следует просто процитировать отдельные выводы:

Немецкое исследование выявило, что ноги водителей наиболее уязвимы, на них приходится 31% травм, тогда как травмы головы составляют лишь 16%.

у Китая и Индии травмы головы являются наиболее значимым фактором (31% и 34% соответственно), а на втором месте травмы ног (24%) в обеих странах.

До этого Autoliv разрабатывал подушки безопасности для устанавливаемых в одежду пассажиров, но теперь внимание пошло в монтаж пузырей безопасности в мотоциклы. Последнее особенно ценно, поскольку подушка безопасности выступает неотъемлемой частью самого мотоцикла и пригодится, когда это потребуется.

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Используя как реальные, так и имитированные краш-тесты, сосредотачиваясь на столкновениях со скоростью 50 км/ч в сторону автомобиля, Autoliv установил, что подушки безопасности могут оказать огромное влияние на результаты. В частности, испытания показали, что без подушки безопасности голова манекена во время краш-тестов подвергалась замедлению на 130 g в течение более трех миллисекунд, а это почти вдвое превышает лимит в 72 g, установленный во время краш-тестов.

Краш-тесты подушек безопасности практически всех производителей мотоциклов доказали целесообразность их установки в байки Фото: Autoliv

С подушкой безопасности тот же краш-тест привел к замедлению головы на 51g, что значительно меньшей вероятностью получить травму.

В ходе испытаний для определения риска травмы головы рассматривался "Критерий травмы головы" (HIC) – стандартный расчет, основанный на силах, ощущаемых головой тестового манекена в течение определенного периода во время аварии. Целевой показатель во избежание травм составлял 500 HIC: без подушки безопасности результат был в 13 раз больше и составил 6794. С подушкой безопасности показатель HIC снизился лишь до 118 раз.

В компании Autoliv уверяют, что подушка безопасности для скутеров может стать козырной картой на насыщенных и оживленных рынках Индии и Азии, где шлемы не в уважении. Фото: Autoliv

Похожая история с травмами шеи. Порог травмы для "сдвиговой силы" был установлен на уровне 1,9 килоньютона (кН). Без подушки безопасности результат составил 2,9 кН силы оползня, а с ней эта цифра была сокращена лишь до 0,9 кН.

Другое измерение разгибания шеи, измеренное в Нм и порогом травмы 42 Нм, было уменьшено с 48 Нм без подушки безопасности до 11 Нм с подушкой безопасности.

"Мы начинаем с фронтальных подушек безопасности, положение которых может спасти больше всего жизней, а дальше будет расширение зоны, как это было в автомобиле. Там также сначала подушка была в руле, а затем для защиты от боковых столкновений появились боковые подушки. Подобное будет с байками , мотоциклетный бизнес должен пройти такой же путь. Миссия всех производителей мотоциклов и скутеров сейчас одна – спасти как можно больше жизней" – подчеркнул руководитель технологического отдела Mobility Safety Solutions Autoliv Ацуши Ишии.

Мотоцикл должен доставлять свободу, радость и удовольствие от путешествия, а не боль от травм: основным атрибутом безопасности должны стать фронтальные, а впоследствии и боковые подушки безопасности. Фото: 2wheelmedia.com