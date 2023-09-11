Три новые модели мотоциклов BMW созданы для удовлетворения потребностей в езде внедорожными, туристическими и приключенческими экстремальными маршрутами.

Речь идет о новых туристических эндуро BMW F 900 GS, F 900 GS Adventure и F 800 GS. В частности, BMW F 800 GS – мотоцикл для водителей начального уровня, а BMW F 900 GS Adventure хорошо подходит для длительных приключенческих поездок.

Все три обновленные модели имеют еще более высокий уровень стандартного оборудования.

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Все "трио" получило усовершенствованный 2-цилиндровый рядный двигатель, выдающий улучшенную динамику езды. Основной причиной этого является увеличение объема с 853 до 895 куб. см.

У F 900 GS и F 900 GS Adventure он выдает 77 кВт (105 л.с.), а у F 800 GS - 64 кВт (87 л.с.). К тому же двигатели характеризуются гораздо более полной кривой крутящего момента, увеличенной тяговой мощностью и более быстрым ускорением.

У каждой из трех моделей увеличение пиковой мощности достигло 10 л.с.

В стандартной комплектации два режима езды – ABS Pro и DTC. Модели GS серии F уже стандартно предлагают режимы езды "Дождь" и "Дорога". Добавлена система динамического контроля тяги DTC, оптимизированная для поворотов ABS Pro и динамический стоп-сигнал.

Все три новых модели уже предлагают регулируемый рычаг переключения передач стандартной комплектации. Благодаря ему удалось оптимизировать переключение шестиступенчатой коробки. F 900 GS имеет новый рычаг ножного тормоза в высшем положении.

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По сравнению с предыдущей моделью светодиодные фары на новом BMW F 900 GS имеют больший угол раскрытия ближнего света, что дает лучшее освещение непосредственно перед мотоциклом. Новые F 900 GS Adventure и F 800 GS также снабжены светодиодными фарами в стандартной комплектации. Кроме того, индикатор поворота и контрольные лампы всех трех моделей используют светодиодную технологию.

Новые модели адаптированы под потребности современности – бортовая интеллектуальная система позволяет звонить по телефону, слушать музыку и получать навигацию. Фото: BMW Motorrad

Каждая из новых моделей GS серии F уже стандартно оснащена большим 6,5-дюймовым TFT-дисплеем. В частности, это касается F 800 GS, ранее имевшего аналоговый дисплей.

О ценниках BMW Motorrad умолчал, очевидно, озвучит их позже.