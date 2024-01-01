BMW показал концепт мотоцикла R20 в стиле нео-классики

Презентация проведена на живописном фоне Виллы д'Эсте у озера Комо. Концепт BMW R20 на этот раз представляет воплощение экспрессивного и крутого дизайна, изысканного до мельчайших деталей. Элегантный байк с легендарным двигателем Big Boxer поражает мощным внешним видом в непринужденном джентльменском стиле.

Имея такие черты, он все-таки сохраняет типичные атрибуты BMW Motorrad: классический дизайн и великолепную технику. Выразительный бак, сосредоточен вокруг двигателя Big Boxer, выглядит как скульптура. Задняя часть уменьшена до самого необходимого, что подчеркивает чистые линии и мощность мотоцикла.

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"Концепт BMW R20 - это механический шедевр с большим боксером в центре. Настоящий BMW Motorrad", – подчеркивает глава BMW Motorrad Маркус Флаш.

Центральным элементом концепта BMW R20 продолжает оставаться двигатель Big Boxer с воздушно-масляным охлаждением. Он теперь с рабочим объемом 2000 куб. Для концептуального мотоцикла были разработаны новые крышки головки блока цилиндров, новая крышка ремня и новый масляный радиатор, чтобы можно было частично скрыть маслопроводы.

Алюминиевый резервуар получил новый дизайн и представлен в прогрессивном цвете с 1970-х годов. Концепт BMW R20 по цвету согласуется с крышками головки блока цилиндров, крышкой ремня и воздухозаборными воронками из полированного и анодированного алюминия, а также стойкой Paralever, системой подножки и тормозными суппортами ISR из бронзы.

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Задний фонарь идеально интегрирован в единое сиденье, которое обито стеганой черной алькантарой и мелкозернистой кожей. Своей компактной задней частью он подчеркивает динамичный вид родстера.

Современная светодиодная фара представлена в виде напечатанного на 3D-принтере алюминиевого кольца со встроенными дневными ходовыми огнями. Кажется, что главная фара оптически плавает посередине этого кольца дневных ходовых огней.

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"Концепт R20 – это смелая интерпретация ДНК BMW Motorrad. Он сочетает современные технические элементы с классическим дизайном родстера. Его крупные пропорции и минималистичная эстетика делают его безошибочным характером", – отмечает руководитель отдела дизайна BMW Motorrad Александр Букан.

Фото: BMW Motorrad