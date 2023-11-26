BMW Motorrad дебютирует с новыми R 12 nineT и R 12 - родстером для динамичной езды по проселочным дорогам и классическим круизером для неторопливых путешествий.

Родословная R nineT тянется с не такой уж далекой разработки 2013 года. За 10 лет байк обогатился привлекательными производными и стал основой для целого модельного семейства BMW Motorrad Heritage.

В то время как новый R 12 nineT в классическом стиле родстеров производит стильное впечатление в городской среде и обеспечивает динамичное удовольствие от езды на извилистых сельских дорогах, новый BMW R 12 будет покорять рынок девизом "Дух легкости", что присуще поклонникам круизных спокойных путешествий.

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Разработчики уверяют, что новые BMW R 12 nineT и R 12 сочетают в себе мощный характер оппозитного двигателя и стиль дизайна традиционных эпох мотоциклов с нынешними инновационными технологиями и модульной концепцией. При этом водитель получает максимальные возможности персонализации.

Оппозитный двигатель объемом 1170 куб. см уже знаком по многим моделям BMW Motorrad, он обеспечивает 80 кВт (109 л.с.) при 7000 об/мин у R 12 nineT и 70 кВт (95 л.с.) при 6500 об/мин у R 12.

Новый R 12 nineT оснащен двумя аналоговыми круглыми приборами для измерения скорости и оборотов, портом USB-C с левой стороны и разъемом 12В с правой стороны для бортовой сети. Фото: bmwgroup.com

После полной переработки шасси новые модели R 12 претерпели некоторые внешние изменения. Бросается в глаза расположенная слева выхлопная система "Twin Pipe" с двумя задними глушителями с обратным конусом, выдающая приятное урчание работы двухцилиндрового двигателя.

Центральным элементом новых моделей BMW R 12 является полностью новая разработанная трубчатая стальная рама моста. Она отличается от предыдущей серии R nineT, которая имела переднюю и заднюю основную раму. Как результат, новая рама устраняет потребность в предыдущих креплениях и уменьшает вес.

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Новый R 12 nineT оснащен двумя аналоговыми круглыми приборами для измерения скорости и оборотов, портом USB-C с левой стороны и разъемом 12В с правой стороны для бортовой сети. Круглые приборы продолжают поддерживать настройки, связываясь через LIN-Bus и разделяя блоки управления и отображения.

Стандартные приборы для нового R 12 ограничены спидометром, но тахометр можно модернизировать с помощью оригинальных аксессуаров для мотоциклов BMW.

Центральным элементом новых моделей BMW R 12 является полностью новая разработанная трубчатая стальная рама моста, отличающаяся от предыдущей серии R nineT, которая имела переднюю и заднюю основную раму. Фото: bmwgroup.com

На R 12 nineT алюминиевый бак со шлифованными и прозрачными боковыми панелями, сиденьем и хвостовым горбом создают восходящую динамическую линию. Водитель находится ближе к рулю, улучшает контакт с коленями и имеет более ориентированное положение сиденья на мотоцикле в целом.

На новом BMW R 12, стальной бак, напоминающий так называемые Toaster Tanks моделей BMW/5 1970-х годов, подчеркивает типичный язык дизайна крейсера в классической каплевидной форме. Классический дизайн крейсера также отражается в расслабленном положении сиденья с низкой высотой сиденья и широким рулем.

Обе версии доступны в трех привлекательных цветах. О цене новичков BMW Motorrad умолчал.