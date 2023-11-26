BMW Motorrad дебютує з новими R 12 nineT - родстером для динамічної їзди сільськими дорогами, а також R 12 - класичним круїзером для неквапливих подорожей.

Родовід R nineT тягнеться з не такої вже далекої розробки 2013 року. За 10 років байк збагатився привабливими похідними й став основою для цілого модельного сімейства BMW Motorrad Heritage.

У той час як новий R 12 nineT в класичному стилі родстерів справляє стильне враження у міському середовищі та забезпечує динамічне задоволення від їзди на звивистих сільських дорогах, новий BMW R 12 торуватиме ринок з девізом "Дух легкості", що притаманно прихильникам круїзних спокійних мандрівок.

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Розробники запевняють, що нові BMW R 12 nineT і R 12 поєднують у собі потужний характер опозитного двигуна й стиль дизайну традиційних епох мотоциклів з нинішніми інноваційними технологіями та модульною концепцією. І при цьому водій отримує максимальні можливості персоналізації.

Опозитний двигун об’ємом 1170 куб.см уже знайомий з багатьох моделей BMW Motorrad, він забезпечує 80 кВт (109 к.с.) при 7000 об/хв у R 12 nineT і 70 кВт (95 к.с.) при 6500 об/хв у R 12.

Новий R 12 nineT оснащений двома аналоговими круглими приладами для вимірювання швидкості та обертів, портом USB-C з лівого боку та роз’ємом 12 В з правого боку для бортової мережі. Фото: bmwgroup.com

Після повного перероблення шасі нові моделі R 12 зазнали деяких зовнішніх змін. Впадає в око розташована ліворуч вихлопна система "Twin Pipe" із двома задніми глушниками зі зворотним конусом, що видає приємне буркотіння роботи двоциліндрового двигуна.

Центральним елементом нових моделей BMW R 12 є повністю нова розроблена трубчаста сталева рама мосту. Ця рама відрізняється від попередньої серії R nineT, яка мала передню та задню основну раму. Як результат, нова рама усуває потребу в попередніх кріпленнях та зменшує вагу.

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Новий R 12 nineT оснащений двома аналоговими круглими приладами для вимірювання швидкості та обертів, портом USB-C з лівого боку та роз’ємом 12 В з правого боку для бортової мережі. Круглі прилади продовжують підтримувати налаштування, зв’язуючись через LIN-Bus і розділяючи блоки керування та відображення.

Стандартні прилади для нового R 12 обмежені спідометром, але тахометр можна модернізувати за допомогою оригінальних аксесуарів для мотоциклів BMW.

Центральним елементом нових моделей BMW R 12 є повністю нова розроблена трубчаста сталева рама мосту, що відрізняється від попередньої серії R nineT, яка мала передню та задню основну раму. Фото: bmwgroup.com

На R 12 nineT алюмінієвий бак зі шліфованими та прозорими бічними панелями, сидінням і хвостовим горбом створюють висхідну динамічну лінію. Водій знаходиться ближче до керма, покращує контакт з колінами та має більш орієнтоване положення сидіння на мотоциклі в цілому.

На новому BMW R 12, сталевий бак, що нагадує так звані Toaster Tanks моделей BMW/5 1970-х років, підкреслює типову мову дизайну крейсера в класичній краплеподібній формі. Класичний дизайн крейсера також відображається в розслабленому положенні сидіння з низькою висотою сидіння та широким кермом.

Обидві версії доступні у трьох привабливих кольорах. Про ціну новачків BMW Motorrad змовчав.