Оновлений BMW 3 Series став потужнішим та трохи змінив зовнішність

Тепер покупцям буде доступна версія M340i з новим 3,0-літровим двигуном B58 з подвійним турбонаддувом й 48-вольтовою м’якою гібридною системою, потужність якого становить 386 к.с. Він працює в парі з восьмиступеневим автоматом й повним приводом, що дозволяє автомобілю досягнути першої сотні за 4,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена на швидкості 250 км/год.

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Також BMW модифікувала дволітровий чотирициліндровий мотор версії 330i. Як повідомляє компанія, було покращено системи впуску, впорскування, запалювання та вихлопу, однак, попри усі ці зміни, потужність гібридної установки залишилась не змінною - 255 к.с.

Окрім цього, інженери BMW внесли зміни в налаштування шасі, яке має покращити враження від водіння й забезпечити “баланс між спортивними можливостями та комфортом”. Рульове керування також дещо змінили, аби зробити кермо “легшим” в режимі Comfort.

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Як заявив автовиробник, новий BMW 3 Series 2025 буде доступний в нових відтінках кузова, яка включає два стандартних кольори Arctic Race Blue metallic та Vegas Red metallic, а також два нові покриття BMW Individual під назвою Frozen Pure Grey metallic і Frozen Portimao Blue metallic.

В салоні присутні нові вентиляційні отвори та каскадне освітлення, з 9 варіантами кольорів й можливістю регулювання яскравості. Окрім цього, система може виконувати анімації привітання та подавати різні світлові сигнали в різних сценаріях (телефонний дзвінок, повідомлення про відкривання дверей, тощо).

Залежно від версії, в інтер’єрі буде використовуватись дерево, або вуглецеве волокно. Також було оновлено інформаційно-розважальну систему, яка тепер керується операційною системою BMW 8.5. Вона має вдосконалене меню, покращену навігацію, нову покращену систему налаштування клімат-контролю та опції кастомізації.

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Покупці також зможуть замовити спеціальні опційні пакети M Sport й M Sport Pro, які додають двоколірне покриття та нові 19-дюймові диски.Збиратимуть нову 3 Series на заводі BMW в Мюнхені, а перші моделі надійдуть до дилерів вже в липні цього року. Окрім Німеччини, новинку також збиратимуть в Мексиці та Китаї.