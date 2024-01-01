BMW може випустити лімітовану серію унікальних тарга Skytop

Подібно до торішнього Touring Coupe, представленого на Concorso d'Eleganza Villa d'Este, Skytop є лише концептом. Однак німецький люксовий бренд може передумати, якщо достатньо людей будуть готові заплатити непристойну суму грошей за кабріолет 8-ї серії з верхом targa. Розмовляючи з Automotive News, керівник дизайну BMW Group Адріан ван Хойдонк сказав, що серійна версія розглядається.

Читайте також: BMW показав концепт мотоцикла R20 в стилі нео-класики

Він вважає, що можна виготовити від 20 до 25 автомобілів. Ціна не була згадана, але Skytop, безсумнівно, буде мати солідний прайс в порівнянні з донорським автомобілем-кабріолетом 8 серії, вартістю 100 500 доларів. Оскільки концепт мав найпотужніший V-8, який коли-небудь використовував BMW, він, ймовірно, базувався на M8 Convertible, який доступний від 148 800 доларів.

Для багатьох ентузіастів BMW гроші насправді не є проблемою. Мюнхенська марка, як повідомляється, брала приблизно 750 000 доларів за 3.0 CSL, який, по суті, був переробленим M4 CSL з механічною коробкою передач і трохи більшою потужністю. Звичайний CSL коштував у роздріб 139 900 доларів США, тому 3.0 CSL із ретро-привкусом був майже в п’ять з половиною разів дорожчим. BMW Group також, ймовірно, заохочує дати Skytop зелене світло завдяки успіху Rolls-Royce зі своїми кузовними автомобілями, деякі з яких нібито були продані за цілих 30 мільйонів доларів.

Адріан ван Хойдонк вважає, що існує ринок для Skytop, виходячи з суми грошей, яку люди готові платити сьогодні за Z8, з якого надихається нова концепція. Чудовий родстер був набагато менш ексклюзивним: з 1998 по 2003 рік було випущено 5703 автомобілі. Кабріолет 8 серії з таргою також нагадує 503 і повертає фірмову рису дизайну «акулячого носа».

Купе Touring Coupe 2023 року, про яке ми згадували раніше, також колись розглядалося для виробництва. Спочатку планувалося побудувати лише дев’ять, але керівник дизайну бренду BMW Домагой Дукеч хотів мати до 1000 одиниць. Однак цього так і не сталося, оскільки BMW припинила проект.

BMW має довгу історію дебютів красивих концептів на Concorso d'Eleganza Villa d'Este. На жаль, жоден з них не побачив світ виробництва. Згадується M1 Hommage 2008 року, але були й інші, зокрема 3.0 CSL Hommage 2015 року, 328 Hommage 2011 року та Gran Lusso Coupe 2013 року, створені Pininfarina. Сподіваємось, Skytop порушить традицію та запустить виробництво, навіть якщо воно буде обмеженим.