BMW может выпустить лимитированную серию уникальных тарга Skytop

Подобно прошлогоднему Touring Coupe, представленного на Concorso d'Eleganza Villa d'Este, Skytop является лишь концептом. Однако немецкий люксовый бренд может передумать, если достаточно людей будут готовы заплатить неприличную сумму денег за кабриолет 8-й серии с верхом targa. Разговаривая с Automotive News, руководитель дизайна BMW Group Адриан ван Хойдонк сказал, что серийная версия рассматривается.

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Он считает, что можно изготовить от 20 до 25 автомобилей. Цена не была упомянута, но Skytop, несомненно, будет иметь солидный прайс по сравнению с донорским автомобилем-кабриолетом 8 серии, стоимостью 100 500 долларов. Поскольку концепт имел самый мощный V-8, который когда-либо использовал BMW, он, вероятно, базировался на M8 Convertible, который доступен от 148 800 долларов.

Для многих энтузиастов BMW деньги на самом деле не являются проблемой. Мюнхенская марка, как сообщается, брала примерно 750 000 долларов за 3.0 CSL, который, по сути, был переделанным M4 CSL с механической коробкой передач и немного большей мощностью. Обычный CSL стоил в розницу 139 900 долларов США, поэтому 3.0 CSL с ретро-вкусом был почти в пять с половиной раз дороже. BMW Group также, вероятно, поощряет дать Skytop зеленый свет благодаря успеху Rolls-Royce со своими кузовными автомобилями, некоторые из которых якобы были проданы за целых 30 миллионов долларов.

Адриан ван Хойдонк считает, что существует рынок для Skytop, исходя из суммы денег, которую люди готовы платить сегодня за Z8, из которого вдохновляется новая концепция. Великолепный родстер был гораздо менее эксклюзивным: с 1998 по 2003 год было выпущено 5703 автомобиля. Кабриолет 8 серии с таргой также напоминает 503 и возвращает фирменную черту дизайна "акульего носа".

Купе Touring Coupe 2023 года, о котором мы упоминали ранее, также когда-то рассматривалось для производства. Изначально планировалось построить лишь девять, но руководитель дизайна бренда BMW Домагой Дукеч хотел иметь до 1000 единиц. Однако этого так и не произошло, поскольку BMW прекратила проект.

BMW имеет долгую историю дебютов красивых концептов на Concorso d'Eleganza Villa d'Este. К сожалению, ни один из них не увидел свет производства. Вспоминается M1 Hommage 2008 года, но были и другие, в частности 3.0 CSL Hommage 2015 года, 328 Hommage 2011 года и Gran Lusso Coupe 2013 года, созданные Pininfarina. Надеемся, Skytop нарушит традицию и запустит производство, даже если оно будет ограниченным.