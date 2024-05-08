Нова високопродуктивна версія купе 4-Series отримала потужність шестициліндрового двигуна в 550 к.с., оновлений дизайн та унікальне налаштування шасі.

M4 CS займає місце в лінійці підрозділу M між BMW M4 Competition та лімітованою версією BMW M4 CSL, яких випущено всього 1000 екземплярів. Новинка оснащена рядним шестициліндровим двигуном об’ємом 3,0 літра з кованим колінчастим валом, та головкою блоку циліндрів з сердечником, надрукованим на 3D принтері.

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Його потужність становить 550 к.с. й 650 Нм. BMW заявляє, що такого показника вдалось досягти завдяки збільшенню максимального тиску наддуву до 2,1 бара. Автовиробник повідомив, що такі зміни не мають вплинути на надійність силового агрегата.

Така потужність дозволяє M4CS досягати 100 км/год за 3,4 секунди, Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці в 302 км/год. Мотор працює з 8-ступеневою АКПП M Steptronic. Також BMW повідомляє, що інженерам вдалось досягти суттєвого зменшення ваги авто, завдяки використанню пластикових та армованого вуглецем волокна.

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Нова M4 CS має спортивну підвіску з індивідуальними налаштування кінематики та розвалу й керованими пневматичними амортизаторами BMW M. Модель ексклюзивно оснащується M Compound із супортами, пофарбованими в червоний або чорний колір та легкосплавними дисками.

Вони мають розмір в 19 на передній осі та 20 на задній. Купе їздить на трековій гумі розміром 275/35 ZR19(спереду і 285/30 ZR20 позаду. Проте, клієнти, які планують використовувати свій M4 CS переважно в повсякденному житті, можуть обрати іншу гуму в якості безкоштовної опції.

В салоні модель має електричні карбонові спортивні сидіння M з підігрівом й двоколірною оббивкою, кермо з алькантари, дверні панелі з написами CS та паски безпеки з червоною строчкою й 12,3-дюймовий екран приладів водія та дисплей мультимедіа діагоналлю 14,9 дюйма, з можливістю кастомного налаштування авто.

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Замовлення на M4 CS відкриють у травні, а перші авто почнуть надходити до дилерів вже з липня цього року. Вартість авто оголосять згодом. Збиратимуть новинку на заводі в BMW Group у Дінгольфінгу.