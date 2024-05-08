Новая высокопроизводительная версия купе 4-Series получила мощность шестицилиндрового двигателя в 550 л.с., обновленный дизайн и уникальную настройку шасси.

M4 CS занимает место в линейке подразделения M между BMW M4 Competition и лимитированной версией BMW M4 CSL, которых выпущено всего 1000 экземпляров. Новинка оснащена рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,0 литра с кованым коленчатым валом, и головкой блока цилиндров с сердечником, напечатанным на 3D принтере.

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Его мощность составляет 550 л.с. и 650 Нм. BMW заявляет, что такого показателя удалось достичь благодаря увеличению максимального давления наддува до 2,1 бара. Автопроизводитель сообщил, что такие изменения не должны повлиять на надежность силового агрегата.

Такая мощность позволяет M4CS достигать 100 км/ч за 3,4 секунды, Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 302 км/ч. Мотор работает с 8-ступенчатой АКПП M Steptronic. Также BMW сообщает, что инженерам удалось достичь существенного уменьшения веса авто, благодаря использованию пластиковых и армированного углеродом волокна.

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Новая M4 CS имеет спортивную подвеску с индивидуальными настройки кинематики и развала и управляемыми пневматическими амортизаторами BMW M. Модель эксклюзивно оснащается M Compound с суппортами, окрашенными в красный или черный цвет и легкосплавными дисками.

Они имеют размер в 19 на передней оси и 20 на задней. Купе ездит на трековой резине размером 275/35 ZR19 (спереди и 285/30 ZR20 сзади. Однако, клиенты, которые планируют использовать свой M4 CS преимущественно в повседневной жизни, могут выбрать другую резину в качестве бесплатной опции.

В салоне модель имеет электрические карбоновые спортивные сиденья M с подогревом и двухцветной обивкой, руль из алькантары, дверные панели с надписями CS и ремни безопасности с красной строчкой и 12,3-дюймовый экран приборов водителя и дисплей мультимедиа диагональю 14,9 дюйма, с возможностью кастомной настройки авто.

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Заказ на M4 CS откроют в мае, а первые авто начнут поступать к дилерам уже с июля этого года. Стоимость авто объявят позже. Собирать новинку будут на заводе в BMW Group в Дингольфинге.