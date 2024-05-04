Немецкий автопроизводитель готовится к производству нового поколения M5. Прототип новинки уже был замечен шпионами во время испытаний.

Автомобиль лишь частично был покрыт камуфляжем спереди и сзади. Известно, что новинка сохранила V8 и по-прежнему будет конкурировать с Mercedes- AMG E 63. Поговаривают, что агрегат имеет рабочий объем 4,4 литра, двойной турбонаддув и электродвигатель.

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Силовой агрегат будет работать с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такой же агрегат использует кроссовер BMW XM, где он выдает 738 л.с. и 1000 Нм. Однако, возможно, показатель мощности этого двигателя в новые M5 будет несколько иным.

Это связано с позиционированием моделей компанией BMW. Сейчас самой мощной 5 серией в линейке является актуальная M5 CS, мощностью 626 л.с. и динамикой в 2,9 секунды до 100 км/ч. Вероятно, M5 нового поколения будет иметь динамику в 3 секунды, а новая M5 CS сможет достичь первой сотни за 2,0 секунды.

Также известно, что новый M5 будет плагин-гибридом. Об этом свидетельствует зарядный порт на левом переднем крыле. Окончательный дизайн новинки будет раскрыт во время официальной презентации уже через несколько месяцев. Кроме седана, BMW также предложит версию Touring.

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Модель будет иметь высокоэффективные тормоза, эксклюзивную спортивную подвеску, которая улучшит прохождение поворотов без серьезного влияния на комфорт автомобиля во время будничных поездок, спортивные сиденья для водителя и пассажира, индивидуальные руль, эксклюзивную обивку и отделку.