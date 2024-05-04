Німецький автовиробник готується до виробництва нового покоління M5. Прототип новинки вже був помічений шпигунами під час випробувань.

Автомобіль лише частково був вкритий камуфляжем спереду та ззаду. Відомо, що новинка зберегла V8 і як і раніше буде конкурувати з Mercedes- AMG E 63. Подейкують, що агрегат має робочий об’єм 4,4 літра, подвійний турбонаддув й електродвигун.

Читайте також: BMW змінює маркування бензинових моделей

Силовий агрегат працюватиме з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. Такий самий агрегат використовує кросовер BMW XM, де він видає 738 к.с. та 1000 Нм. Однак, можливо, показник потужності цього двигуна в нові M5 буде дещо іншим.

Це пов’язано з позиціонуванням моделей компанією BMW. Наразі найпотужнішою 5 серією в лінійці є актуальна M5 CS, потужністю 626 к.с. та динамікою в 2,9 секунди до 100 км/год. Ймовірно, M5 нового покоління матиме динаміку в 3 секунди, а нова M5 CS зможе досягнути першої сотні за 2,0 секунди.

Також відомо, що новий M5 буде плагін-гібридом. Про це свідчить зарядний порт на лівому передньому крилі. Остаточний дизайн новинки буде розкритий під час офіційної презентації вже за декілька місяців. Окрім седана, BMW також запропонує версію Touring.

Також цікаво: BMW прогнозує спад продажу дизельних автомобілів

Модель матиме високоефективні гальма, ексклюзивну спортивну підвіску, яка покращить проходження поворотів без серйозного впливу на комфорт автомобіля під час буденних поїздок, спортивні сидіння для водія та пасажира, індивідуальні кермо, ексклюзивну оббивку та оздоблення.