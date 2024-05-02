В BMW вважають, що продажі дизельних автомобілів продовжуватимуть падати. Це пов’язано з тим, що правила викидів в ЄС стають дедалі суворішими.

Минулого року чисті електричні транспортні засоби в Європі вперше перевищили продажі паливних двигунів. На Старому Континенті цей тип двигунів історично був найпопулярнішим, але зараз ситуація змінилась. Не лише тому, що люди більше не хочуть їх, а й через те, що автовиробники скорочують пропозиції дизельних двигунів.

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Дані про продажі, опубліковані Європейською асоціацією виробників автомобілів (ACEA), показують, що у 2023 році дизель мав частку ринку лише 13,6%, коли електромобілі зросли до 14,6%. До березня 2024 року продажі дизелів впали до 12,8% на ринках Європейського Союзу (ЄС). З огляду на цеBMW прогнозує, що цей тип двигуна продовжуватиме падати у популярності. BMWBLOG поспілкувався з Берндом Кербером, старшим віце-президентом BMW Brand and Product Management, Connected Company, про те, куди рухається дизель.

Здавалося б, майбутнє дизельного двигуна виглядає похмурим: «Зменшення переваг дизельного палива порівняно з іншими видами палива, такими як бензин, і альтернативними видами енергії призводить до зменшення кількості користувачів, які обирають дизель насамперед через особисті вподобання, а не через явні переваги». Іншими словами, бензинові двигуни стають настільки ефективними, що дизель більше не є очевидним вибором для економного покупця. Удосконалення гібридних та електричних приводів є ще одним важливим фактором.

Це не означає, що BMW має намір припинити випуск дизелів в найближчому майбутньому. Бернд Кербер пояснює: «Немає конкретної кінцевої дати для дизельних транспортних засобів, але їх актуальність і поширеність, ймовірно, зменшаться, оскільки переваги дизеля стануть менш значними, особливо на історично сильних дизельних ринках, таких як Східна Європа».

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Раніше в цьому році керівник відділу розвитку Френк Вебер заявив BMWBLOG, що німецький бренд продовжить інвестувати в ДВС. Так, це стосується і дизельних двигунів. Проте в найближчі роки лінійка, ймовірно, буде спрощена. Наприклад, новий X3, який з’явиться в червні, більше не матиме версії M40d.

Через те, що правила викидів в ЄС стають суворішими все менша кількість людей бажають купити дизельний автомобіль. Інші автовиробники вже відмовилися від продажу малолітражок з таким типом двигуна. BMW поки не піде цим шляхом. Нові 1 серії (F70) і 2 серії Gran Coupe (F74), які дебютують цього року, ймовірно, отримають версії 120d і 220d відповідно.