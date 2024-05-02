В BMW считают, что продажи дизельных автомобилей будут продолжать падать. Это связано с тем, что правила выбросов в ЕС становятся все более строгими.

В прошлом году чистые электрические транспортные средства в Европе впервые превысили продажи топливных двигателей. На Старом Континенте этот тип двигателей исторически был самым популярным, но сейчас ситуация изменилась. Не только потому, что люди больше не хотят их, но и потому, что автопроизводители сокращают предложения дизельных двигателей.

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Данные о продажах, опубликованные Европейской ассоциацией производителей автомобилей (ACEA), показывают, что в 2023 году дизель имел долю рынка лишь 13,6%, когда электромобили выросли до 14,6%. К марту 2024 года продажи дизелей упали до 12,8% на рынках Европейского Союза (ЕС). Учитывая это, BMW прогнозирует, что этот тип двигателя будет продолжать падать в популярности. BMWBLOG пообщался с Берндом Кербером, старшим вице-президентом BMW Brand and Product Management, Connected Company, о том, куда движется дизель.

Казалось бы, будущее дизельного двигателя выглядит мрачным: "Уменьшение преимуществ дизельного топлива по сравнению с другими видами топлива, такими как бензин, и альтернативными видами энергии приводит к уменьшению количества пользователей, которые выбирают дизель прежде всего из-за личных предпочтений, а не из-за явных преимуществ". Другими словами, бензиновые двигатели становятся настолько эффективными, что дизель больше не является очевидным выбором для экономного покупателя. Совершенствование гибридных и электрических приводов является еще одним важным фактором.

Это не означает, что BMW намерена прекратить выпуск дизелей в ближайшем будущем. Бернд Кербер объясняет: "Нет конкретной конечной даты для дизельных транспортных средств, но их актуальность и распространенность, вероятно, уменьшатся, поскольку преимущества дизеля станут менее значительными, особенно на исторически сильных дизельных рынках, таких как Восточная Европа".

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Ранее в этом году руководитель отдела развития Фрэнк Вебер заявил BMWBLOG, что немецкий бренд продолжит инвестировать в ДВС. Да, это касается и дизельных двигателей. Однако в ближайшие годы линейка, вероятно, будет упрощена. Например, новый X3, который появится в июне, больше не будет иметь версии M40d.

Из-за того, что правила выбросов в ЕС становятся строже все меньшее количество людей желают купить дизельный автомобиль. Другие автопроизводители уже отказались от продажи малолитражек с таким типом двигателя. BMW пока не пойдет по этому пути. Новые 1 серии (F70) и 2 серии Gran Coupe (F74), которые дебютируют в этом году, вероятно, получат версии 120d и 220d соответственно.