Компания постепенно убирает маркировку "I" с бензиновых автомобилей и оставит ее только для электрических моделей. Эти изменения имеют целью избежать путаницы между электромобилями и авто с ДВС.

BMW использует собственную номенклатуру для классификации авто, где первая цифра означала модель, а следующие две указывали на версию. Буква в конце указывала на тип двигателя: "i" – бензиновый, "d" – дизельный, "e" - гибрид.

Читайте также: AC Schnitzer показал новые комплекты тюнинга для BMW 5 серии и i5

Однако, компания сосредоточилась на производстве электромобилей. Первые изменения в номенклатуре произошли с появлением электромобиля i3: буква "i" теперь была расположена впереди цифр. Впоследствии все электромобили бренда унаследовали такое имя.

Теперь немецкий автопроизводитель решил отказаться от "i" в будущих бензиновых авто. Бренд Кёрбер, старший вице-президент по управлению брендами и продуктами BMW, своем интервью для BMWBlog, подтвердил это.

Автопроизводитель идет на такой шаг, чтобы уменьшить путаницу между автомобилями. Например, между электрическим BMW i3 и бензиновым BMW 330i. Изменения введут уже в этом году, ведь компания намерена обновить сразу несколько моделей.

Также интересно: Обновленные BMW i4 и BMW 4 Series Gran Coupe получили больше мощности и лазерные фары

Пока неизвестно, введет ли компания новую маркировку, что заменит "i" в бензиновых авто, учитывая, что гибриды и дизельные версии имеют собственное обозначение. Однако, стоит отметить, что ранее BMW не маркировала авто, что вполне может повториться и сейчас.