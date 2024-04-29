Компания AC Schnitzer официально представила широкий спектр запчастей для BMW 5 серии G60 и G61.

Это комплексное предложение варьируется от повышения производительности до уникальных аксессуаров для интерьера, что отвечает потребностям энтузиастов, которые ищут как стиль, так и пользу от модификации своих автомобилей.

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AC Schnitzer разработал несколько аэродинамических компонентов, призванных придать BMW 5 серии более агрессивный и аэродинамичный вид. Сюда входит новый передний сплиттер, дополнительные элементы боковой юбки, спойлер крышки багажника и дополнительный спойлер на крыше. Эти модификации не только повышают визуальную привлекательность автомобиля, но они также направлены на улучшение его аэродинамической эффективности.

Чтобы дополнить изменения экстерьера, тюнер также представил новые комплекты колес. Легкосплавные диски AC3 Flowforming, доступны в черном, антрацитовом или серебристо-антрацитовом сочетании, а также есть комплекты AC4 и AC1 в различных вариантах отделки. Для тех, кто предпочитает острое вождение, AC Schnitzer предлагает обновленную подвеску, которая включает комплект опускания, способный уменьшить высоту автомобиля на 15-30 мм в зависимости от оси.

В салоне усовершенствования остаются сдержанными, но функциональными. Детали тюнинга включают алюминиевые педали и подставку для ног, контроллер Black Line iDrive и держатель для ключей. Все это создает изысканную атмосферу в салоне, не препятствуя оригинальному дизайну. AC Schnitzer говорит, что все детали для BMW 5 серии прошли тщательные испытания на дорогах общего пользования и гоночных треках, чтобы гарантировать их качество и производительность.

Пока цены не объявлены, но вы всегда можете обратиться непосредственно к AC Schnitzer. Зная продукцию этой компании можно быть уверенным, что тюиниг будет качественным и не дешевым.