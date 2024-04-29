Компанія AC Schnitzer офіційно представила широкий спектр запчастин для BMW 5 серії G60 і G61.

Ця комплексна пропозиція варіюється від підвищення продуктивності до унікальних аксесуарів для інтер’єру, що відповідає потребам ентузіастів, які шукають як стиль, так і користь від модифікації своїх автомобілів.

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AC Schnitzer розробив кілька аеродинамічних компонентів, покликаних надати BMW 5 серії більш агресивного та аеродинамічного вигляду. Сюди входить новий передній спліттер, додаткові елементи бічної спідниці, спойлер кришки багажника та додатковий спойлер на даху. Ці модифікації не тільки підвищують візуальну привабливість автомобіля, але вони також спрямовані на покращення його аеродинамічної ефективності.

Щоб доповнити зміни екстер’єру, тюнер також представив нові комплекти коліс. Легкосплавні диски AC3 Flowforming, доступні в чорному, антрацитовому або сріблясто-антрацитовому поєднанні, а також є комплекти AC4 і AC1 у різних варіантах обробки. Для тих, хто надає перевагу гострому водінню, AC Schnitzer пропонує оновлену підвіску, яка включає комплект опускання, здатний зменшити висоту автомобіля на 15-30 мм залежно від осі.

У салоні вдосконалення залишаються стриманими, але функціональними. Деталі тюнінгу включають алюмінієві педалі та підставку для ніг, контролер Black Line iDrive та тримач для ключів. Все це створює вишукану атмосферу в салоні, не перешкоджаючи оригінальному дизайну. AC Schnitzer каже, що всі деталі для BMW 5 серії пройшли ретельні випробування на дорогах загального користування та гоночних треках, щоб гарантувати їх якість та продуктивність.

Наразі ціни не оголошено, але ви завжди можете звернутися безпосередньо до AC Schnitzer. Знаючи продукцію цієї компанії можна бути впевненим, що тюініг буде якісним і не дешевим.