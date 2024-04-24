Німецький автовиробник оновив одразу дві версії 4 серії: електричну i4 та бензинову 4 Series Gran Coupe. Як і купе та кабріолет, які були оновлені раніше, новинки отримали змінений дизайн.

Нові версії 4 серії отримали деякі зміни в дизайні, зокрема інші фари та лазерні задні ліхтарі, а також нову інформаційно-розважальну систему. BMW 430i Gran Coupe отримала 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом на 255 кінських сил, який BMW доповнила 48-вольтовою системою м’якого гібриду.

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У версії M440i Cran Coupe потужність шестициліндрового двигуна завдяки гібридній системі зросла до 386 к.с. Обидва мотори працюють в поєднанні з новою восьмиступінчастою коробкою передач Steptronic Sport.

Електрична i4 тепер має 4 комплектації: M50 xDrive, eDrive40, eDrive35 та нову xDrive 40. BMW i4 xDrive 40 може похизуватись повним приводом та потужністю в 401 к.с. з крутним моментом в 600 Нм й запасом ходу до 548 км. Проте, задньопривідна модель eDrive40 може проїхати до 600 км на одному заряді.

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В салоні представники 4 серії можуть мати два різних варіанти керма: з двома спицями для стандартних моделей та з трьома для версії M. Мультимедіа тепер працює завдяки новій інформаційно-розважальній системі BMW iDrive 8.5.

Електрична версія отримала опцію планування маршруту та зупинок для підзарядки акумулятора. Також покупці можуть отримати підвіску M Sport, чи адаптивну підвіску M, разом з гальмами M Sport завдяки додатковому пакету M Sport.