Модель X3 стала справжнім бестселером бренду: у 2023 році BMW продала 350 000 екземплярів нових авто попри те, що актуальне, третє покоління кросовера було представлено ще в 2017 році.

Однак, зовсім незабаром німецький автовиробник представить четверте покоління X3. BMW поділилась зображеннями закамуфльованого прототипу. Як повідомляється, модель матиме плагін-гібридну та більш продуктивну версію M Performance.

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На зображеннях прототип X3 M оснащений чотирьохствольною вихлопною системою й скоріш за все буде представлений у версії M50. Очікується, що буква “і” в кінці назви, яка вказує на систему впорскування палива, зникне й новий BMW X3 стане першою моделлю з новою абревіатурою.

Однак, дизельні версії збережуть маркування “d”, а гібридні – “e”. Електрифікована версія отримала нову батарею з більшою ємністю для додаткового запасу ходу. Точних характеристик BMW поки не розкриває.

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BMW X3 G45 2025 отримав кращий коефіцієнт лобового опору, а також ширшу колію порівняно з минулою генерацією G01. BMW заявляє, що інженерам вдалось збільшити жорсткість підвіски, завдяки новим стабілізаторам поперечної стійкості, однак це не має вплинути на комфорт під час поїздок.

Покупцям буде доступна адаптивна підвіска з амортизаторами з електронним керуванням в якості опції. Компанія каже, що оновлений X3 відмінно пройде всі краш-тести Euro NCAP, адже кросовер оснащено передовими опціями безпеки.

Електрична версія iX3 також буде представлена, однак вона буде кардинально відрізнятись від нового X3, адже буде створена на базі нещодавно презентованого Vision Neue Klasse X. Електромобіль має бути дещо більшим за розмірами за звичайну бензинову модель.

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Очікується, що BMW презентує новий X3 з двигуном внутрішнього згорання вже за декілька тижнів, а електрична версія iX3 побачить світ вже у 2025 році.