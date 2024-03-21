Новий електричний кросовер прийшов на заміну актуальному BMW iX3 і є уособленням нової архітектури електромобілів наступного покоління від BMW. Новинку почнуть виробляти на заводі в Угорщині в 2025 році.

Торік світовій автоспільноті було показано новий електричний Neue Klasse Sedan, а тепер до лінійки доєднався позашляховик з додатковою абревіатурою X. Ці моделі є уособленням планів на майбутнє компанії BMW і є першими глобальними кроками у виконанні наміру стати виробником виключно електромобілів.

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Моделі Vision Neue Klasse є першими представниками нового корпоративного дизайну та архітектури електромобілів нового покоління. При першому огляді нового кросовера Neue Klasse X одразу помітно, що на відміну від багатьох сучасних BMW, кросовер має великі фари та вузьку решітку радіатора.

BMW Neue Klasse Sedan та Neue Klasse X

Зовнішність авто чимось нагадує старе купе BMW New Class 1965 року, тож справжні фанати марки точно помітять цю схожість. Автовиробник не навів даних про точні габаритні розміри кросовера, але візуально Neue Klasse X дещо нагадує iX3.

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Задня частина новинки нагадує моделі X5 та XM, однак, водночас здається унікальною. Автовиробник заявив, що кросовер оснащено новим типом керування приводом та шасі, завдяки абсолютно новому програмному забезпеченню, розробленого власноруч інженерами BMW Group.

«У BMW майбутнього працюють чотири абсолютно нові ідеї: високопродуктивні комп’ютери, які розумно поєднують те, що раніше працювало окремо. Ми розробили першу ідею на 100 відсотків самі. У майбутньому ми об’єднаємо чотири важливі пристрої керування в одному високопродуктивному комп’ютері. Результат: більше динаміки, більше точності, більше ефективності та ще більше задоволення від водіння», - заявив керівник відділу розвитку Френк Вебер.

Vision Neue Klasse X отримав шосте покоління технології BMW eDrive, яка забезпечує на 30% більший запас ходу, а також нові круглі елементи літій-іонної батареї. Порівняно з попередніми призматичними елементами, вони мають вищу об’ємну щільність енергії більш ніж на 20 відсотків. У поєднанні з 800-вольтною системою вони дозволяють прискорити швидкість зарядки на 30 відсотків.

В салоні BMW Vision New Class X центральний дисплей інтегровано у панель приладів, аби запропонувати водію та пасажиру оптимальний доступ до всіх функцій інформаційно-розважальної системи. Також авто обладнано проєкційним дисплеєм, який зображує усю необхідну інформацію на всю ширину лобового скла.

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Як заявляють в компанії BMW, перший повністю електричний автомобіль на основі нової архітектури надійде в серійне виробництво на заводі в Дебрецені (Угорщина) у другій половині 2025 року. Седан з’явиться у 2026 році. Загалом заплановано випуск шести нових моделей на трьох континентах.