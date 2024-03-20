Отримані з допомогою цього процесу деталі почнуть ставити на серійні машини в найближчому майбутньому.

На машинах BMW з'являться деталі, створені за допомогою тривимірного друку. Йдеться про технологію електродугового вирощування, або WAAM. Завдяки їй компоненти підвісок можна друкувати швидко та з мінімумом відходів, застосовуючи алгоритми топологічної оптимізації.

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Такі деталі мають порожню структуру, що дає очевидний виграш у масі без зниження жорсткості. За словами BMW, після завершення стендових випробувань, WAAM-деталі почнуть встановлювати на серійні машини.

Технологій тривимірного друку сьогодні налічується понад десяток — від пошарового затвердіння рідкого матеріалу під дією лазера (стереолітографія, або SLA) до синтезу за допомогою цифрової проекції світла (Digital Light Synthesis, DLS). Наприклад, Ford використовує одночасно кілька способів адитивного виробництва (FDM, SLS, SLA, DLS). А у центрі 3D-друку BMW Group вже дев'ять років удосконалюють процес електродугового вирощування (Wire Arc Additive Manufacturing, WAAM).

Це відносно нова ростова технологія, що полягає в наплавці електродугового дроту. На відміну від просунутого лазерного спікання, WAAM краще підходить для великих деталей, наприклад опор стійок підвіски. Фізика процесу уможливлює порожнисті структури, тобто з оптимальним співвідношенням жорсткості і маси, але недоліком буде характерна нерівна поверхня. Щоправда, за словами BMW, навіть без подальшого опрацювання такі деталі успішно проходять тести на циклічні навантаження.

Найцікавіше те, що німці поєднали виробничий процес WAAM з проектуванням на основі методів генеративного дизайну. Завідують цим спеціальні алгоритми, створені під натхненням від еволюційних процесів, які у живої природі. Отримані у такий спосіб біонічні структури вимагають менше сировини і в процесі фінального доведення посилюються лише у навантажених місцях — знову ж таки економія. Зрозуміло, такий підхід вважається і більш екологічним, тому технологію почнуть застосовувати на серійних машинах у найближчому майбутньому. Швидше за все, після 2025 року, з приходом Neue Klasse.