BMW готує до прем’єри новий електричний позашляховик Vision Neue Klasse X. Офіційний дебют заплановано на кінець тижня.

Напередодні дебюту BMW трохи відкрив завісу таємничості й дозволив шанувальникам бренду зазирнути у високотехнологічне майбутнє представленого брендом ще у вересні Vision Neue Klasse.

Перший офіційний тизер концепту присвячений його приладовій панелі. Інформаційно-розважальний дисплей схожий на попередній Vision Neue Klasse, а проєкційний дисплей BMW Panoramic Vision розташований біля основи лобового скла поруч із дзеркалом заднього огляду.

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Однак Vision Neue Klasse X має виразну центральну консоль, ультратонкі вентиляційні отвори, оновлене кермо та свіжу колірну схему, яка поєднує білий із помаранчевим.

Повідомляється що "новий клас" електромобілів BMW матиме на 30% більший запас ходу, на стільки ж швидшу зарядку та на 25% підвищення ефективності. Це буде електромобіль нового покоління.

Інтер’єр BMW Vision Neue Klasse X (ліворуч) порівняно з попереднім концептом седана (праворуч). Тизерне фото: BMW

Седан BMW, схожий на Tesla Model 3, відрізняється радикальним оновленням дизайну, включаючи сучасну передню частину "акулячого носа", широкі колісні арки і навіть висувну теплицю. Фірмові елементи BMW, такі як решітка радіатора та подвійні фари, поєднуються з сучасним поглядом на культовий дизайн бренду.

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Очікується, що BMW випустить шість електромобілів Neue Klasse протягом 24 місяців. Як і седан, версія SUV буде оснащена інформаційно-розважальною системою BMW iDrive наступного покоління. Це включає BMW Panoramic Vision, новий проекційний дисплей, який замінює класичний дисплей водія

Не так давно засвітилися знімки таємничого концепту позашляховика BMW. Очікується, що серійна версія Vision Neue Klasse X замінить повністю електричний BMW iX3. Фото: CarsCoops

Вочевидь, незабаром буде більше подробиць, оскільки BMW оприлюднив інтер’єр «Vision Neue Klasse X» у соціальних мережах, показавши внутрішній екран інформаційно-розважальної системи. Мінімалістичний інтер’єр без декоративного хрому та шкіри допоможе зменшити викиди вуглецю під час виробництва.

Експерти вже прогнозують і деталізують деталі, складаючи пазл характеристики. Вже підраховано, що маючи запас ходу на 30% більше, ніж в iX3, BMW Vision Neue Klasse X може проїхати понад 598 км. Ймовірно, електромобілі BMW Neue Klasse будуть оснащені двигунами eDrive шостого покоління та круглими акумуляторними елементами для оптимізації запасу ходу та ефективності.

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Очікується, що виробництво електричного позашляховика розпочнеться за седаном наступного покоління BMW, починаючи з 2025 року. Однак остаточні подробиці очікуються 21 березня (див. відео внизу), коли BMW офіційно представить нову модель.

Про ціну мова поки не йде, але дехто з експертів передбачає, що електричний позашляховик BMW слідує за Rivian, який днями представив свій доступний електричний позашляховик R2 за ціною від 45 000 доларів.