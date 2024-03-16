Час від часу шеф дизайну BMW заглядає на полиці архівних шаф, знімає теки, здуває пил і розглядає незрозумілі концепт-кари минулих днів. Так на очі потрапив практично забутий дивовижний маленький хетчбек Z13.

Автомобіль був представлений на Женевському автосалоні 1993 року. Виглядаючи як i3 з 1990-х, міський автомобіль був розроблений BMW Technik GmbH тією ж командою, що втілила в життя родстер Z1 наприкінці 1980-х років.

Мініатюрний хетчбек із центральним сидінням водія та двома пасажирськими сидіннями позаду мав задню центральну установку двигуна потужністю 82 к.с. Силовий агрегат походить від мотоцикла K1100 і працював з безступеневою коробкою передач (CVT), запозиченою у Ford.

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Буквений індекс «Z» був зарезервований для автомобілів, наповнених інноваціями. На перший погляд, ця автокрихітка нічим революційним не визначилися, але велич була: Z13 увійшов в історію як перший автомобіль BMW із супутниковою навігацією. До цього нічого подібного бренд не мав.

Навігатор малюк отримав за рік до того, як серійні моделі почали отримувати цю зручну функцію, яку ми зараз сприймаємо як належне. Він також поставлявся з телефоном і факсом, які на той час свідчили про високий статус господаря.

Z13 споживав лише 5-6 літрів пального на 100 кілометрів завдяки своїй легкій конструкції з алюмінієвим каркасним шасі. Важив лише 830 кілограмів. Фото: BMW

Легенда свідчить, що Z13 був виготовлений італійським виробником кузовів Stola, а не BMW, і був другий автомобіль, пофарбований у червоний колір. Той нібито мав потужніший двигун, п'ятиступеневу механічну коробку передач і просторіший салон.

Маленький BMW був розроблений з електричним стоянковим гальмом. Очевидно, були плани запустити Z13 у виробництво, але з купівлею BMW Mini у 1994 році потреби в цьому більше не було.