Показаний ще у червні 2019 року родстер BMW Motorrad Vision DC відкривав вікно у майбутнє електричного мотоцикла, але у лютому 2024 року це майбутнє ще не настало, а вікно так і не відкрилося.

Підрозділ двоколісних машин BMW вирішив відкласти запуск електричного мотоцикла. Про це керівник BMW Motorrad Маркус Флаш заявив днями, спираючись на маркетингові дослідження. Вочевидь, випуск серійної версії Vision DC Roadster і чогось подібного відкладено надовго.

Причина виявилася доволі прозаїчною: типовий клієнт Motorrad насправді не хоче мати електричний мотоцикл. Таке зізнання високий посадовець зробив у Лісабоні, Португалія. Його твердження про те, що "немає сенсу починати продавати продукт, який більшість людей не купить" має підґрунтя – рішення виважене і виправдане.

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Відповідальний за відділення Motorrad з листопада 2023 року Флеш підкреслив, що BMW вже має технологію для створення електричного мотоцикла, який мав би запас ходу понад 200 кілометрів. Ймовірно, його почнуть випускати не раніше 2027 року.

– Реального попиту на електричні мотоцикли немає на жодному з ринків світу. Ситуація навряд чи зміниться в найближчі роки, тож навіщо турбуватися? – підвів риску у цій темі Маркус Флаш

Попри низький попит на мотоцикли з нульовими викидами, випуск яких призупинено, BMW Motorrad тішиться успіхом з електричними скутерами. Випущений у 2014 році C evolution, "миттєво став лідером ринку", а наступна модель CE 04 наразі займає 70% ринку.

Нагадаємо, торік компанія випустила CE 02, який виглядає як суміш скутера та мотоцикла. BMW називає це eParkourer.

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До думки Маркус Флеш акціонери BMW прислухаються, знаючи його практичний підхід до справи. Протягом трьох років роботи в M GmbH він зробив M3 Touring (G81) реальністю і BMW потроїла виробництво, щоб задовольнити попит.

Саме тому нікого не здивувало рішення відкласти запуск електричного мотоцикла, що було прийнято вже через кілька місяців після того, як він очолив BMW Motorrad: Маркус Флеш знає, що робить.

Фото: BMW