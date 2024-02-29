Показаний ще у червні 2019 року родстер BMW Motorrad Vision DC відкривав вікно у майбутнє електричного мотоцикла, але у лютому 2024 року це майбутнє ще не настало, а вікно так і не відкрилося.

Підрозділ двоколісних машин BMW вирішив відкласти запуск електричного мотоцикла. Про це керівник BMW Motorrad Маркус Флаш заявив днями, спираючись на маркетингові дослідження. Вочевидь, випуск серійної версії Vision DC Roadster і чогось подібного відкладено надовго.

Причина виявилася доволі прозаїчною: типовий клієнт Motorrad насправді не хоче мати електричний мотоцикл. Таке зізнання високий посадовець зробив у Лісабоні, Португалія. Його твердження про те, що "немає сенсу починати продавати продукт, який більшість людей не купить" має підґрунтя – рішення виважене і виправдане.

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Відповідальний за відділення Motorrad з листопада 2023 року Флеш підкреслив, що BMW вже має технологію для створення електричного мотоцикла, який мав би запас ходу понад 200 кілометрів. Ймовірно, його почнуть випускати не раніше 2027 року.

Реального попиту на електричні мотоцикли немає на жодному з ринків світу. Ситуація навряд чи зміниться в найближчі роки, тож навіщо турбуватися? – підвів риску у цій темі Маркус Флаш

Попри низький попит на мотоцикли з нульовими викидами, випуск яких призупинено, BMW Motorrad тішиться успіхом з електричними скутерами. Випущений у 2014 році C evolution, "миттєво став лідером ринку", а наступна модель CE 04 наразі займає 70% ринку.

Нагадаємо, торік компанія випустила CE 02, який виглядає як суміш скутера та мотоцикла. BMW називає це eParkourer.

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До думки Маркус Флеш акціонери BMW прислухаються, знаючи його практичний підхід до справи. Протягом трьох років роботи в M GmbH він зробив M3 Touring (G81) реальністю і BMW потроїла виробництво, щоб задовольнити попит.

Саме тому нікого не здивувало рішення відкласти запуск електричного мотоцикла, що було прийнято вже через кілька місяців після того, як він очолив BMW Motorrad: Маркус Флеш знає, що робить.

Фото: BMW