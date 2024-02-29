Показанный еще в июне 2019 года родстер BMW Motorrad Vision DC открывал окно в будущее электрического мотоцикла, но в феврале 2024 года это будущее еще не наступило, а окно так и не открылось.

Подразделение двухколесных машин BMW решило отложить запуск электрического мотоцикла. Об этом руководитель BMW Motorrad Маркус Флаш заявил на днях, опираясь на маркетинговые исследования. Очевидно, выпуск серийной версии Vision DC Roadster и чего-то подобного отложен надолго.

Причина оказалась довольно прозаичной: типичный клиент Motorrad на самом деле не хочет иметь электрический мотоцикл. Такое признание высокий чиновник сделал в Лиссабоне, Португалия. Его утверждение о том, что "нет смысла начинать продавать продукт, который большинство людей не купит" имеет основания – решение взвешенное и оправданное.

Читайте также BMW Motorrad презентовал родстер и круизер

Ответственный за отделение Motorrad с ноября 2023 года Флеш подчеркнул, что BMW уже имеет технологию для создания электрического мотоцикла, который имел бы запас хода более 200 километров. Вероятно, его начнут выпускать не ранее 2027 года.

Реального спроса на электрические мотоциклы нет ни на одном из рынков мира. Ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы, поэтому зачем беспокоиться? – подвел черту в этой теме Маркус Флаш

Несмотря на низкий спрос на мотоциклы с нулевыми выбросами, выпуск которых приостановлен, BMW Motorrad радуется успехом с электрическими скутерами. Выпущенный в 2014 году C evolution, "мгновенно стал лидером рынка", а следующая модель CE 04 сейчас занимает 70% рынка.

Напомним, в прошлом году компания выпустила CE 02, который выглядит как смесь скутера и мотоцикла. BMW называет это eParkourer.

Читайте также BMW Motorrad представляет электрический мини-байк Concept CE 02

К мнению Маркус Флеш акционеры BMW прислушиваются, зная его практический подход к делу. В течение трех лет работы в M GmbH он сделал M3 Touring (G81) реальностью и BMW утроила производство, чтобы удовлетворить спрос.

Именно поэтому никого не удивило решение отложить запуск электрического мотоцикла, что было принято уже через несколько месяцев после того, как он возглавил BMW Motorrad: Маркус Флеш знает, что делает.

Фото: BMW