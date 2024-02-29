Показанный еще в июне 2019 года родстер BMW Motorrad Vision DC открывал окно в будущее электрического мотоцикла, но в феврале 2024 года это будущее еще не наступило, а окно так и не открылось.

Подразделение двухколесных машин BMW решило отложить запуск электрического мотоцикла. Об этом руководитель BMW Motorrad Маркус Флаш заявил на днях, опираясь на маркетинговые исследования. Очевидно, выпуск серийной версии Vision DC Roadster и чего-то подобного отложен надолго.

Причина оказалась довольно прозаичной: типичный клиент Motorrad на самом деле не хочет иметь электрический мотоцикл. Такое признание высокий чиновник сделал в Лиссабоне, Португалия. Его утверждение о том, что "нет смысла начинать продавать продукт, который большинство людей не купит" имеет основания – решение взвешенное и оправданное.

Читайте также BMW Motorrad презентовал родстер и круизер

Ответственный за отделение Motorrad с ноября 2023 года Флеш подчеркнул, что BMW уже имеет технологию для создания электрического мотоцикла, который имел бы запас хода более 200 километров. Вероятно, его начнут выпускать не ранее 2027 года.

– Реального спроса на электрические мотоциклы нет ни на одном из рынков мира. Ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы, поэтому зачем беспокоиться? – подвел черту в этой теме Маркус Флаш

Несмотря на низкий спрос на мотоциклы с нулевыми выбросами, выпуск которых приостановлен, BMW Motorrad радуется успехом с электрическими скутерами. Выпущенный в 2014 году C evolution, "мгновенно стал лидером рынка", а следующая модель CE 04 сейчас занимает 70% рынка.

Напомним, в прошлом году компания выпустила CE 02, который выглядит как смесь скутера и мотоцикла. BMW называет это eParkourer.

Читайте также BMW Motorrad представляет электрический мини-байк Concept CE 02

К мнению Маркус Флеш акционеры BMW прислушиваются, зная его практический подход к делу. В течение трех лет работы в M GmbH он сделал M3 Touring (G81) реальностью и BMW утроила производство, чтобы удовлетворить спрос.

Именно поэтому никого не удивило решение отложить запуск электрического мотоцикла, что было принято уже через несколько месяцев после того, как он возглавил BMW Motorrad: Маркус Флеш знает, что делает.

Фото: BMW