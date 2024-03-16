Время от времени шеф дизайна BMW заглядывает на полки архивных шкафов, снимает папки, сдувает пыль и рассматривает непонятные концепт-кары прошлых дней. Так на глаза попался практически забытый удивительный маленький хэтчбек Z13.

Автомобиль был представлен на Женевском автосалоне 1993 года. Выглядя как i3 из 1990-х, городской автомобиль был разработан BMW Technik GmbH той же командой, что воплотила в жизнь родстер Z1 в конце 1980-х годов.

Миниатюрный хэтчбек с центральным сиденьем водителя и двумя пассажирскими сиденьями сзади имел заднюю центральную установку двигателя мощностью 82 л.с. Силовой агрегат взят с мотоцикла K1100, работал с бесступенчатой коробкой передач (CVT), позаимствованной у Ford.

Читайте также Почему BMW отложил выпуск электромотоцикла: названа причина

Буквенный индекс "Z" был зарезервирован для автомобилей, наполненных инновациями. На первый взгляд, этот малыш ничем революционным не отличался, но величие было: Z13 вошел в историю как первый автомобиль BMW со спутниковой навигацией. До этого ничего подобного бренд не имел.

Навигатор малыш получил за год до того, как серийные модели начали получать эту удобную функцию, которую мы сейчас воспринимаем как должное. Он также поставлялся с телефоном и факсом, которые на то время свидетельствовали о высоком статусе хозяина.

Z13 потреблял всего 5-6 литров топлива на 100 километров благодаря своей легкой конструкции с алюминиевым каркасным шасси. Весил всего 830 килограммов. Фото: BMW

Легенда гласит, что Z13 был изготовлен итальянским производителем кузовов Stola, а не BMW, и был второй автомобиль, окрашенный в красный цвет. Тот якобы имел более мощный двигатель, пятиступенчатую механическую коробку передач и более просторный салон.

Маленький BMW был разработан с электрическим стояночным тормозом. Очевидно, были планы запустить Z13 в производство, но с покупкой BMW Mini в 1994 году потребности в этом больше не было.