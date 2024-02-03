Прикрий випадок для обох учасників дорожнього руху стався на дорозі біля польського міста Парисув, що між Варшавою та Любліном: з даху напівпричепа фури на скло легковика BMW впала крижана брила…

Сталося це 22 січня о 14:00 у Парисуві Гарволінського повіту Мазовецького воєводства. Як з’ясували поліціянти, брила льоду злетіла з даху вантажного напівпричепа від магістрального тягача Scania на автомобіль BMW, що рухався зустрічною смугою. Крижаний шмат влетів прямісінько у вітрове скло легкового автомобіля, пробив його та проник всередину салону.

Вага брили, швидкість транспортних засобів, що рухалися назустріч одне одному, наробили лиха. Від отриманої травми голови 23-річного водія BMW доправили до лікарні.

Читайте також У Польщі знизили смертність від ДТП удвічі: що для цього зробили

При цьому, як повідомили у районному управлінні поліції Гарволіна, водій Scania продовжив рух, навіть не помітивши прикрого інциденту. Щоправда, патрульні швидко встановили як транспортний засіб, так його водія й місце перебування.

Водієм Scania виявився 41-річний чоловік. В ході опитування він пояснив, що не помітив, як стався цей інцидент. Коли б він це бачив, то місце пригоди не покинув би.

Однак, відповідати все-таки доведеться. По-перше, водія чекає штраф за неочищений від снігу та льоду автомобіль. Редакція Авто24 про такі випадки нещодавно писала, що зацікавило понад 100 000 наших шанувальників. Тепер наводимо конкретний приклад щодо цього.

У нинішньому випадку за неочищений від снігу транспортний засіб, що створив конкретну загрозу безпеці іншим учасникам дорожнього руху, водію доведеться відповідати за статтею 86 §1 "Кодексу про правопорушення". А там штраф буде не менше 1500 злотих, тобто 14 055 гривні. Остаточний розмір штрафу визначатиме суд.

Читайте також Нові штрафи для водіїв у Польщі: в яких випадках можна позбутися авто

До речі, як повідомляє vitrina.pl, нинішньої зими у Польщі один із водіїв отримав максимальний штраф у 3000 злотих саме за неприбраний на автомобілі сніг.

По-друге, водієві доведеться відповідати за скоєне ДТП. Саме так кваліфікується цей інцидент. Покарання буде суровим, оскільки постраждала людина. Відповідно до статті 177 КК далекобійнику загрожує трирічне ув’язнення

Юристи кажуть, що винуватцю аварії пощастило. Якби наслідком цієї аварії була смерть, то винуватий у цьому позбавляється волі на строк до 8 років.

Цей випадок виносить на порядок денний проблему, що стосується практично усіх далекобійників, котрі їдуть дорогами Польщі, Євросоюзу загалом чи України. Практично повсюди відсутні пандуси чи рамки для очищення снігу з поверхні магістральних тягачів та причепів і напівпричепів.

У тій же Польщі робота на висоті понад метр без захисту, а також робота з драбини на висоті понад два метри підпадають під вимоги "робота на висоті", а це мають виконувати спеціально навчені люди з допуском до висотних робіт, засобами та обладнанням страхування відповідно до вимог техніки безпеки.

Читайте також Відтепер у Польщі навіть за вкрадений номерний знак можна потрапити у в'язницю

Ймовірно, адвокати винуватця ДТП будуть цей факт використовувати. Але чи це допоможе – сказати важко. Тим паче, що навіть пом’якшення вироку суду в цілому проблему не знімає – фури й далі курсуватимуть дорогами з "шапками" снігу чи крижаних брил на даху і битимуть попутний чи зустрічний транспорт. Статистика показує, що на дорогах Євросоюзу це відбувається дуже часто, в тому числі у Польщі (див. відео внизу).