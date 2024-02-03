Досадный случай для обоих участников дорожного движения произошел на дороге возле польского города Парисув, что между Варшавой и Люблином: с крыши полуприцепа фуры на стекло легковушки BMW упала ледяная глыба...

Произошло это 22 января в 14:00 в Парисуве Гарволинского повета Мазовецкого воеводства. Как выяснили полицейские, глыба льда слетела с крыши грузового полуприцепа от магистрального тягача Scania на автомобиль BMW, двигавшийся по встречной полосе. Ледяной кусок влетел прямо в ветровое стекло легкового автомобиля, пробил его и проник внутрь салона.

Вес глыбы, скорость транспортных средств, двигавшихся навстречу друг другу, наделали беды. От полученной травмы головы 23-летнего водителя BMW доставили в больницу.

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При этом, как сообщили в районном управлении полиции Гарволина, водитель Scania продолжил движение, даже не заметив досадного инцидента. Правда, патрульные быстро установили как транспортное средство, так его водителя и местонахождение.

Водителем Scania оказался 41-летний мужчина. В ходе опроса он объяснил, что не заметил, как произошел этот инцидент. Если бы он это видел, то место происшествия не покинул бы.

Однако, отвечать все-таки придется. Во-первых, водителя ждет штраф за неочищенный от снега и льда автомобиль. Редакция Авто24 недавно писала о таких случаях, что заинтересовало более 100 000 наших поклонников. Теперь приводим конкретный пример по этому поводу.

В нынешнем случае за неочищенное от снега транспортное средство, создавшее конкретную угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, водителю придется отвечать по статье 86 §1 "Кодекса о правонарушениях". А там штраф будет не менее 1500 злотых, то есть 14 055 гривны. Окончательный размер штрафа определит суд.

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Кстати, как сообщает vitrina.pl, нынешней зимой в Польше один из водителей получил максимальный штраф в 3 000 злотых именно за неубранный на автомобиле снег.

Во-вторых, водителю придется отвечать за совершенное ДТП. Именно так квалифицируется этот инцидент. Наказание будет суровым, поскольку пострадал человек. В соответствии со статьей 177 УК дальнобойщику грозит трехлетнее заключение

Юристы говорят, что виновнику ДТП повезло. Если бы следствием этой аварии была смерть, то виновный лишается свободы на срок до 8 лет.

Этот случай выводит на повестку дня проблему, что касается практически всех дальнобойщиков, которые едут по дорогам Польши, Евросоюза вообще или же Украины. Практически везде отсутствуют пандусы или рамки для очистки снега с поверхности магистральных тягачей, прицепов и полуприцепов.

В той же Польше работа на высоте более метра без защиты, а также работа с лестницы на высоте более двух метров подпадают под требования "работа на высоте", а это должны выполнять специально обученные люди с допуском к высотным работам, средствами и оборудованием страхования в соответствии с требованиями техники безопасности.

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Вероятно, адвокаты виновника ДТП будут такой факт использовать. Но поможет ли это – сказать трудно. Тем более, что даже смягчение приговора суда в целом проблему не снимает – фуры и дальше будут курсировать по дорогам с "шапками" снега или ледяных глыб на крыше и бить попутный или встречный транспорт. Статистика показывает, что на дорогах Евросоюза это происходит очень часто, в том числе в Польше (см. видео внизу).