В дополнениях к Уголовному кодексу Польши о наказании пьяных водителей на многолетнее заключение появилось еще несколько статей, связанных с автотранспортом.

Теперь с 1 октября воровство номерных знаков автомобиля считается уголовным преступлением. В случае установления лица, виновного в краже знаков государственной регистрации транспортных средств, суд будет принимать решение о лишении свободы на пять лет.

Также в Уголовном кодексе Польши появится еще один вид преступления: за уклонение от исполнения решений суда возместить потерпевшему или его ближайшим лицам причиненного ущерба уклонист будет лишаться свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

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Это изменение также коснется водителей, не имеющих страхования гражданско-правовой ответственности. Если они повлекли за собой ДТП и были осуждены и обязаны по приговору суда выплатить компенсацию, то они должны отвечать не только за уголовные, но и финансовые последствия из собственных средств. В случае невыплаты компенсации такой водитель может оказаться за решеткой.

Украинским водителям, которые по частным или служебным делам отправляются в Польшу, будут ехать транзитом через эту страну, чтобы не попасть впросак стоит учесть новые дополнения. Особенно это касается любителей выпить рюмку-другую спиртного и сесть за руль: в зависимости от выпитого из заключения домой можно вернуться через 20 лет.



В Польше установлено одно из самых строгих ограничений в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии в ЕС, в большинстве стран разрешается до 0,05% алкоголя в крови. Четыре страны – Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия – имеют абсолютный запрет на водительский алкоголь. Фото: energepic.com